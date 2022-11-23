Последний танец золотого поколения. Какой будет Бельгия на ЧМ-2022?

23 ноября, 16:10
Предстоящий чемпионат мира — первый лет за десять турнир, когда Бельгию не считают фаворитом и не ждут от нее ничего особенного. Это даже непривычно. Как-то незаметно золотое поколение тихо сошло на нет. Пиком стала бронза ЧМ-2018 четыре года назад — наивысшее достижение в истории бельгийского футбола. Для небольшой страны, пусть и с хорошими традициями, это и правда грандиозный успех, но ведь все ждали большего. Какого-нибудь титула, да хоть в Лиге наций — португальцы и персонально Криштиану Роналду до сих пор гордятся этим трофеем. Сумма таланта игроков позволяла на это рассчитывать.
Но, видимо, золотое поколение навсегда останется бронзовым. Время безжалостно даже к лучшим. Сейчас у Бельгии есть только две звезды — это Тибо Куртуа и Кевин де Брейне. Остальные — либо тени из прошлого, либо крепкие мастера, но не более того. Достаточно ли этого для успеха? Вряд ли.
Кажется, в какой-то момент «Красные дьяволы» просто законсервировались. Все шло по накатанной. Тренер, который работает с командой вот уже шесть лет. Одна и та же схема и модель игры — 3-4-3. По большому счету одни и те же исполнители все эти годы. Неплохие результаты, беспроблемное прохождение отборочных турниров, первое место в рейтинге ФИФА, причем не на один месяц. Такая приятная эпоха застоя.
Но за этой ширмой стабильности вдруг выяснилось, что время ушло. И нужны перестройка и реформы. Очень вероятно, что проводить их будут уже новые люди. Контракт Роберто Мартинеса, который одновременно является главным тренером сборной и техническим директором федерации, заканчивается в конце года. И среди болельщиков все больше тех, кто недоволен испанцем. Они устали от застоя, им хочется новых лиц и экспериментов. Кого-то раздражает даже манера Мартинеса вести себя на публике — с его неизменной улыбкой, дежурным оптимизмом и невероятно водянистыми ответами на пресс-конференциях.
Учитывая совмещение должностей, не очень понятно, кто и как будет выбирать преемника, но одно ясно точно: турнир в Катаре определит, каким будет наследие Мартинеса. Дежурный безвольный вылет где-нибудь в четвертьфинале надолго прицепит к нему ярлык обаятельного лузера.
Это же касается и игроков. Ян Фертонген, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку — все они будут на ЧМ-2022, и будут в основном составе. Их карьеры либо совсем уже на излете, либо на серьезном спаде. Да, они уже выиграли для Бельгии бронзу ЧМ-2018, это огромное достижение, но вопросы и разговоры о том, насколько это поколение реализовало себя, велись все эти годы и будут идти потом. Турнир в Катаре — последняя возможность поставить точку в этой дискуссии. Добраться до титула объективно почти нереально. Но выход в топ-4, думается, окончательно решит вопрос с наследием.
Тем более что для того же Азара матчи за сборную — чуть ли не единственная отдушина. Кто-то уже не считает его за действующего футболиста, но в национальной команде у него все еще капитанская повязка и стабильное место на поле. В пяти из шести матчей Лиги наций в этом году полузащитник выходил в стартовом составе.
«Эден по-прежнему очень важен для Бельгии. Вопрос в том, сможет ли он играть по 90 минут и выдержать семь матчей в течение месяца. Никто не закрывает глаза, мы признаем существующую реальность. Да, Эден уже давно не имеет постоянной игровой практики, и это имеет свои последствия. Но в сентябре, в последней паузе на матчи сборных, он показал себя очень хорошо», — говорит Мартинес о своем капитане.
С другой стороны, притом что нынешнюю Бельгию трудно считать фаворитом, именно на турнире в Катаре ее недостатки могут обернуться преимуществом. ЧМ-2022 всем придется играть с листа, поскольку времени на подготовку нет. Перерыв между клубным сезоном и мундиалем — всего шесть дней, а не три-четыре недели, как это обычно бывало. В таких условиях на первое место выходит чистый класс игроков. У бельгийцев он есть — Куртуа и де Брейне способны вытаскивать матчи, а те же Азар или Лукаку все еще могут решить момент. Плюс, когда нет времени что-то отработать, многое решают сыгранность и взаимопонимание — а с ними у «Красных дьяволов» все в порядке, в этом составе они играют не первый год.
Результат может быть любым, но Катар — точно последний танец этой Бельгии. И за ним обязательно нужно смотреть.
Состав сборной Бельгии на ЧМ-2022
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Симон Миньоле («Брюгге»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артюр Теат («Ренн»), Ян Вертогнен («Бенфика»), Тимоти Кастань («Лестер»), Тома Менье («Боруссия» Д).
Полузащитники: Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Янник Ферейра-Карраско («Атлетико»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Амаду Онана («Эвертон»), Торган Азар («Боруссия» Д), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико»).
Нападающие: Миши Батшуайи («Фенербахче»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Лои Опенда («Ланс»), Леандро Троссард («Брайтон»).
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