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ЧМ-2022

23 ноября, 16:10

Последний танец золотого поколения. Какой будет Бельгия на ЧМ-2022?

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс и Эден Азар.
Фото Global Look Press
Роберто Мартинес.
Фото Global Look Press
Эден Азар.
Фото Reuters
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Прощальный турнир Азара и компании.
27.11.2022 | Испания — Германия

Предстоящий чемпионат мира — первый лет за десять турнир, когда Бельгию не считают фаворитом и не ждут от нее ничего особенного. Это даже непривычно. Как-то незаметно золотое поколение тихо сошло на нет. Пиком стала бронза ЧМ-2018 четыре года назад — наивысшее достижение в истории бельгийского футбола. Для небольшой страны, пусть и с хорошими традициями, это и правда грандиозный успех, но ведь все ждали большего. Какого-нибудь титула, да хоть в Лиге наций — португальцы и персонально Криштиану Роналду до сих пор гордятся этим трофеем. Сумма таланта игроков позволяла на это рассчитывать.

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Но, видимо, золотое поколение навсегда останется бронзовым. Время безжалостно даже к лучшим. Сейчас у Бельгии есть только две звезды — это Тибо Куртуа и Кевин де Брейне. Остальные — либо тени из прошлого, либо крепкие мастера, но не более того. Достаточно ли этого для успеха? Вряд ли.

Кажется, в какой-то момент «Красные дьяволы» просто законсервировались. Все шло по накатанной. Тренер, который работает с командой вот уже шесть лет. Одна и та же схема и модель игры — 3-4-3. По большому счету одни и те же исполнители все эти годы. Неплохие результаты, беспроблемное прохождение отборочных турниров, первое место в рейтинге ФИФА, причем не на один месяц. Такая приятная эпоха застоя.

Роберто Мартинес. Фото Global Look Press
Роберто Мартинес.
Фото Global Look Press

Но за этой ширмой стабильности вдруг выяснилось, что время ушло. И нужны перестройка и реформы. Очень вероятно, что проводить их будут уже новые люди. Контракт Роберто Мартинеса, который одновременно является главным тренером сборной и техническим директором федерации, заканчивается в конце года. И среди болельщиков все больше тех, кто недоволен испанцем. Они устали от застоя, им хочется новых лиц и экспериментов. Кого-то раздражает даже манера Мартинеса вести себя на публике — с его неизменной улыбкой, дежурным оптимизмом и невероятно водянистыми ответами на пресс-конференциях.

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Учитывая совмещение должностей, не очень понятно, кто и как будет выбирать преемника, но одно ясно точно: турнир в Катаре определит, каким будет наследие Мартинеса. Дежурный безвольный вылет где-нибудь в четвертьфинале надолго прицепит к нему ярлык обаятельного лузера.

Это же касается и игроков. Ян Фертонген, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витсель, Эден Азар, Ромелу Лукаку — все они будут на ЧМ-2022, и будут в основном составе. Их карьеры либо совсем уже на излете, либо на серьезном спаде. Да, они уже выиграли для Бельгии бронзу ЧМ-2018, это огромное достижение, но вопросы и разговоры о том, насколько это поколение реализовало себя, велись все эти годы и будут идти потом. Турнир в Катаре — последняя возможность поставить точку в этой дискуссии. Добраться до титула объективно почти нереально. Но выход в топ-4, думается, окончательно решит вопрос с наследием.

Эден Азар. Фото Reuters
Эден Азар.
Фото Reuters

Тем более что для того же Азара матчи за сборную — чуть ли не единственная отдушина. Кто-то уже не считает его за действующего футболиста, но в национальной команде у него все еще капитанская повязка и стабильное место на поле. В пяти из шести матчей Лиги наций в этом году полузащитник выходил в стартовом составе.

«Эден по-прежнему очень важен для Бельгии. Вопрос в том, сможет ли он играть по 90 минут и выдержать семь матчей в течение месяца. Никто не закрывает глаза, мы признаем существующую реальность. Да, Эден уже давно не имеет постоянной игровой практики, и это имеет свои последствия. Но в сентябре, в последней паузе на матчи сборных, он показал себя очень хорошо», — говорит Мартинес о своем капитане.

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С другой стороны, притом что нынешнюю Бельгию трудно считать фаворитом, именно на турнире в Катаре ее недостатки могут обернуться преимуществом. ЧМ-2022 всем придется играть с листа, поскольку времени на подготовку нет. Перерыв между клубным сезоном и мундиалем — всего шесть дней, а не три-четыре недели, как это обычно бывало. В таких условиях на первое место выходит чистый класс игроков. У бельгийцев он есть — Куртуа и де Брейне способны вытаскивать матчи, а те же Азар или Лукаку все еще могут решить момент. Плюс, когда нет времени что-то отработать, многое решают сыгранность и взаимопонимание — а с ними у «Красных дьяволов» все в порядке, в этом составе они играют не первый год.

Результат может быть любым, но Катар — точно последний танец этой Бельгии. И за ним обязательно нужно смотреть.

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2022
Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Симон Миньоле («Брюгге»).
Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артюр Теат («Ренн»), Ян Вертогнен («Бенфика»), Тимоти Кастань («Лестер»), Тома Менье («Боруссия» Д).
Полузащитники: Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Янник Ферейра-Карраско («Атлетико»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Амаду Онана («Эвертон»), Торган Азар («Боруссия» Д), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико»).
Нападающие: Миши Батшуайи («Фенербахче»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Лои Опенда («Ланс»), Леандро Троссард («Брайтон»).

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Основные источники исследования

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