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Сегодня, 14:00

Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Марио Пашалич, Марко Ливая и Никола Влашич.
Фото Reuters
Лука Модрич.
Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters
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Развенчиваем миф.

Один из мифов чемпионата мира-2022 в Катаре — старая сборная Хорватии. Он, конечно, далеко не главный, но очень устойчивый. Мол, хорваты все давно уже пенсионеры, но еще вполне бодры и способны дать огня, в отличие, скажем, от такой же старой, но вконец разругавшейся между собой команды Бельгии.

Звучит красиво, но проблема в том, что нынешняя Хорватия — далеко не возрастная сборная. Таковой в массовом сознании ее отчасти делает наличие в составе 37-летнего Луки Модрича, но у Португалии есть такой же 37-летний Криштиану Роналду, а у Аргентины 35-летний Лео Месси, но их команды не воспринимаются как пенсионерские.

Средний возраст сборной Хорватии на этом чемпионате мира — 27,4 года. В соответствующем рейтинге она находится во второй половине списка, но далеко не в самом конце: хорваты занимают 22-е место из 32 участников. Понятно, что хорватам далеко до Ганы (24,7 года), США (25,2) и Испании (25,3), входящих в топ-3, но при этом, если брать топ-сборные, они опережают Аргентину, Бельгию и Уругвай (все по 27,8 лет), а также Бразилию (27,9). Ну и, кстати, стоят выше двух азиатских сенсаций — Японии и Кореи, средний возраст которых 27,8 года.

Лука Модрич. Фото Reuters
Лука Модрич.
Фото Reuters

Так что немного странно называть Хорватию пенсионерами, если старше нее на ЧМ-2022 десять команд, включая четыре топ-сборные.

Но средний возраст — показатель довольно растяжимый, особенно сейчас, когда заявка расширена до 26 футболистов. В составе могут быть как 40-летние ветераны, так и 18-летние пареньки, которые не выходят на поле, но при этом учитываются в статистике. Поэтому резонно посмотреть только на тех, кто реально играет.

Средний возраст стартового состава Хорватии в трех матчах группового этапа — 29,3 года (29,1 в игре с Марокко и 29,5 во встречах с Канадой и Бельгией). Это выше, чем средний показатель всей заявки, но такая корреляция почти повсеместна. Например, средний возраст основы Бельгии на групповом этапе — 30,7 года, что на целых 2,9 года больше, чем возраст всего ростера.

1&nbsp;декабря. Хорватия&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 0:0. Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Что касается Аргентины и Бразилии, которые старше Хорватии по общему среднему возрасту, то тут сохраняется та же тенденция. Средний возраст стартового состава аргентинцев в трех матчах группового этапа — 29,3 года, то есть такой же, как и у хорватов. У бразильцев — 28,3. У соперника «Шашечных» по 1/8 финала Японии — 28,8, так что разница не слишком велика.

В целом стартовый состав Хорватии действительно один из самых возрастных на турнире, но точно такой же возраст и у основы Аргентины, да и у той же Японии не сильно ниже, однако практически никто не называет эти сборные ветеранскими.

Деян Ловрен. Фото Reuters
Деян Ловрен.
Фото Reuters

Очевидно, что в термин «олды», который применяется к Хорватии, включается в том числе и опыт игроков. Мы слышим фамилии Модрича, Марцело Брозовича, Ивана Перишича, Деяна Ловрена, которые уже давно играют за сборную, и кажется, что состав хорватов не меняется уже лет десять. Но это не так. За последние несколько лет команда обновилась очень сильно.

Из тех, кто играл четыре года назад на ЧМ-2018, в заявку на этот турнир попали всего восемь футболистов. Это названная выше четверка плюс Матео Ковачич, Домагой Вида (сейчас глубокий запасной, пока не сыгравший в Катаре ни минуты), вратарь Доминик Ливакович (в России был третьим номером и ни разу не вышел на поле) и Андрей Крамарич (7 матчей и 1 гол на ЧМ-2018, и сейчас основной нападающий). Все остальные не имеют опыта игры на чемпионатах мира.

Футболисты сборной Бельгии. Футболисты сборной Бельгии обвиняют друг друга в неудачах на ЧМ. Что не так с этим золотым поколением?

Для сравнения: у той же Бельгии в заявке на ЧМ-2022 было 16 человек с ЧМ-2018, у Бразилии — 9, у Аргентины — 7, у Франции — 10, у Португалии — 10, у Англии — 12. То есть Хорватия вполне вписывается в тренд для топ-сборных, согласно которому с предыдущего чемпионата мира в составе остается примерно 10 человек. Никакого кадрового застоя у «Шашечных» нет.

Другое дело, что новички далеко не юны, особенно в группе атаки: Марко Ливайе — 29 лет, Бруно Петковичу — 28, Мирославу Оршичу — 29, Анте Будимиру — 31. Все это повышает средний возраст как заявки в целом, так и основы.

Но, в общем, каких-то особых оснований считать Хорватию возрастной пенсионерской командой, за исключением присутствия в старте Модрича, Ловрена или Перишича, нет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Бразилия
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1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Иван Перишич
Лука Модрич
Марсело Брозович
Чемпионат мира по футболу
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ЧМ-2022
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П 61
П 62
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1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
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1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.20 X 3.40 П2 2.04
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.30 X 5.90 П2 11.5
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.30 X 3.20 П2 2.42
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.80 X 3.90 П2 1.61
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.92 X 3.40 П2 4.70
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
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