Хорватов зря называют пенсионерами. Они моложе Аргентины с Бразилией и серьезно обновили состав с ЧМ-2018

Сегодня, 14:00
Один из мифов чемпионата мира-2022 в Катаре — старая сборная Хорватии. Он, конечно, далеко не главный, но очень устойчивый. Мол, хорваты все давно уже пенсионеры, но еще вполне бодры и способны дать огня, в отличие, скажем, от такой же старой, но вконец разругавшейся между собой команды Бельгии.
Звучит красиво, но проблема в том, что нынешняя Хорватия — далеко не возрастная сборная. Таковой в массовом сознании ее отчасти делает наличие в составе 37-летнего Луки Модрича, но у Португалии есть такой же 37-летний Криштиану Роналду, а у Аргентины 35-летний Лео Месси, но их команды не воспринимаются как пенсионерские.
Средний возраст сборной Хорватии на этом чемпионате мира — 27,4 года. В соответствующем рейтинге она находится во второй половине списка, но далеко не в самом конце: хорваты занимают 22-е место из 32 участников. Понятно, что хорватам далеко до Ганы (24,7 года), США (25,2) и Испании (25,3), входящих в топ-3, но при этом, если брать топ-сборные, они опережают Аргентину, Бельгию и Уругвай (все по 27,8 лет), а также Бразилию (27,9). Ну и, кстати, стоят выше двух азиатских сенсаций — Японии и Кореи, средний возраст которых 27,8 года.
Так что немного странно называть Хорватию пенсионерами, если старше нее на ЧМ-2022 десять команд, включая четыре топ-сборные.
Но средний возраст — показатель довольно растяжимый, особенно сейчас, когда заявка расширена до 26 футболистов. В составе могут быть как 40-летние ветераны, так и 18-летние пареньки, которые не выходят на поле, но при этом учитываются в статистике. Поэтому резонно посмотреть только на тех, кто реально играет.
Средний возраст стартового состава Хорватии в трех матчах группового этапа — 29,3 года (29,1 в игре с Марокко и 29,5 во встречах с Канадой и Бельгией). Это выше, чем средний показатель всей заявки, но такая корреляция почти повсеместна. Например, средний возраст основы Бельгии на групповом этапе — 30,7 года, что на целых 2,9 года больше, чем возраст всего ростера.
Что касается Аргентины и Бразилии, которые старше Хорватии по общему среднему возрасту, то тут сохраняется та же тенденция. Средний возраст стартового состава аргентинцев в трех матчах группового этапа — 29,3 года, то есть такой же, как и у хорватов. У бразильцев — 28,3. У соперника «Шашечных» по 1/8 финала Японии — 28,8, так что разница не слишком велика.
В целом стартовый состав Хорватии действительно один из самых возрастных на турнире, но точно такой же возраст и у основы Аргентины, да и у той же Японии не сильно ниже, однако практически никто не называет эти сборные ветеранскими.
Очевидно, что в термин «олды», который применяется к Хорватии, включается в том числе и опыт игроков. Мы слышим фамилии Модрича, Марцело Брозовича, Ивана Перишича, Деяна Ловрена, которые уже давно играют за сборную, и кажется, что состав хорватов не меняется уже лет десять. Но это не так. За последние несколько лет команда обновилась очень сильно.
Из тех, кто играл четыре года назад на ЧМ-2018, в заявку на этот турнир попали всего восемь футболистов. Это названная выше четверка плюс Матео Ковачич, Домагой Вида (сейчас глубокий запасной, пока не сыгравший в Катаре ни минуты), вратарь Доминик Ливакович (в России был третьим номером и ни разу не вышел на поле) и Андрей Крамарич (7 матчей и 1 гол на ЧМ-2018, и сейчас основной нападающий). Все остальные не имеют опыта игры на чемпионатах мира.
Для сравнения: у той же Бельгии в заявке на ЧМ-2022 было 16 человек с ЧМ-2018, у Бразилии — 9, у Аргентины — 7, у Франции — 10, у Португалии — 10, у Англии — 12. То есть Хорватия вполне вписывается в тренд для топ-сборных, согласно которому с предыдущего чемпионата мира в составе остается примерно 10 человек. Никакого кадрового застоя у «Шашечных» нет.
Другое дело, что новички далеко не юны, особенно в группе атаки: Марко Ливайе — 29 лет, Бруно Петковичу — 28, Мирославу Оршичу — 29, Анте Будимиру — 31. Все это повышает средний возраст как заявки в целом, так и основы.
Но, в общем, каких-то особых оснований считать Хорватию возрастной пенсионерской командой, за исключением присутствия в старте Модрича, Ловрена или Перишича, нет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)