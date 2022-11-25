Декольте камерунки, блондинка из Нидерландов, мексиканская ведьма. Рейтинг болельщиц на ЧМ в Катаре

Чемпионат мира — это не только напряженные битвы на футбольных полях Катара, но и страсти, эмоции и яркие костюмы болельщиков на трибунах. У каждой сборной — участницы турнира есть свои фанаты. И среди них, конечно, болельщицы.
Девушки из разных стран мира приехали в Доху посмотреть на звезд мирового футбола. Их симпатии прежде всего на стороне своей национальной команды. Если ее нет в числе участников — болей за кого хочешь.
Самые яркие участницы футбольного карнавала на трибунах, как обычно, из Латинской Америки и Африки. Если отвлечься от болельщиков-мужчин, можно признать, что камерунки, аргентинки, мексиканки, бразильянки в лидерах фанатского чемпионата мира среди представительниц прекрасного пола. Яркие наряды, красочный макияж и эмоциональное поведение — их отличительные особенности. Четыре года назад мы все это видели в России. Болельщицы даже пытаются показать свои очаровательные формы на стадионах, несмотря на просьбы организаторов соблюдать определенный дресс-код.
Удивительно, но в Катаре на трибунах много местных девушек из стран Ближнего Востока. Ведут, они себя, конечно, намного скромнее, но футбол смотрят с удовольствием.
Предлагаем вашему вниманию болельщиц 32 участников чемпионата мира. Рейтинг, кто из них вам нравится больше, составьте сами. Но разве он важен? Футбол и девушки — это всегда красиво!