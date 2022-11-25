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Сегодня, 11:15

Декольте камерунки, блондинка из Нидерландов, мексиканская ведьма. Рейтинг болельщиц на ЧМ в Катаре

Отдел фото «СЭ»
Веселые болельщицы из Камеруна.
Фото Reuters
Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Бразильские болельщицы в Катаре.
Фото AFP
Блондинка из Нидерландов в толпе болельщиков на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Болельщица из Бельгии.
Фото Global Look Press
Болельщицы сборной Аргентины.
Фото Reuters
Болельщицы сборной Камеруна.
Фото Reuters
Болельщица сборной Канады.
Фото Reuters
Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии.
Фото AFP
Шлем викингов на голове болельщицы из Дании.
Фото Reuters
Болельщица из Эквадора.
Фото Reuters
Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе.
Фото Reuters
Болельщица из Франции на чемпионате мира-2022.
Фото Getty Images
Болельщица сборной Германии в Дохе.
Фото AFP
Болельщица из Ганы на ЧМ-2022.
Фото AFP
Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица из Кореи на матче в Дохе.
Фото AFP
Красотки на матче сборной Марокко в Катаре.
Фото AFP
Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица сборной Австралии.
Фото Global Look Press
Болельщица из Сербии с флагом своей страны.
Фото Reuters
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Как ведут себя болельщицы из разных стран мира в Катаре.

Чемпионат мира — это не только напряженные битвы на футбольных полях Катара, но и страсти, эмоции и яркие костюмы болельщиков на трибунах. У каждой сборной — участницы турнира есть свои фанаты. И среди них, конечно, болельщицы.

Девушки из разных стран мира приехали в Доху посмотреть на звезд мирового футбола. Их симпатии прежде всего на стороне своей национальной команды. Если ее нет в числе участников — болей за кого хочешь.

Самые яркие участницы футбольного карнавала на трибунах, как обычно, из Латинской Америки и Африки. Если отвлечься от болельщиков-мужчин, можно признать, что камерунки, аргентинки, мексиканки, бразильянки в лидерах фанатского чемпионата мира среди представительниц прекрасного пола. Яркие наряды, красочный макияж и эмоциональное поведение — их отличительные особенности. Четыре года назад мы все это видели в России. Болельщицы даже пытаются показать свои очаровательные формы на стадионах, несмотря на просьбы организаторов соблюдать определенный дресс-код.

Удивительно, но в Катаре на трибунах много местных девушек из стран Ближнего Востока. Ведут, они себя, конечно, намного скромнее, но футбол смотрят с удовольствием.

Предлагаем вашему вниманию болельщиц 32 участников чемпионата мира. Рейтинг, кто из них вам нравится больше, составьте сами. Но разве он важен? Футбол и девушки — это всегда красиво!

Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022. Фото Reuters
Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Бразильские болельщицы в Катаре. Фото AFP
Бразильские болельщицы в Катаре.
Фото AFP
Блондинка из Голландии в толпе болельщиков на ЧМ-2022. Фото Reuters
Блондинка из Нидерландов в толпе болельщиков на ЧМ-2022. Фото Reuters
Фото Reuters
Болельщица из Бельгии. Фото Global Look Press
Болельщица из Бельгии.
Фото Global Look Press
Болельщицы сборной Аргентины. Фото Reuters
Болельщицы сборной Аргентины.
Фото Reuters
Болельщицы сборной Камеруна. Фото Reuters
Болельщицы сборной Камеруна.
Фото Reuters
Болельщица сборной Канады. Фото Reuters
Болельщица сборной Канады.
Фото Reuters
Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022. Фото Reuters
Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022.
Фото Reuters
Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии. Фото AFP
Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии.
Фото AFP
Шлем викингов на голове болельщицы из Дании. Фото Reuters
Шлем викингов на голове болельщицы из Дании.
Фото Reuters
Болельщица из Эквадора. Фото Reuters
Болельщица из Эквадора.
Фото Reuters
Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе. Фото Reuters
Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе.
Фото Reuters
Болельщица из Франции на чемпионате мира 2022. Фото Getty Images
Болельщица из Франции на чемпионате мира-2022. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Болельщица сборной Германии в Дохе. Фото AFP
Болельщица сборной Германии в Дохе.
Фото AFP
Болельщица из Ганы на ЧМ-2022. Фото AFP
Болельщица из Ганы на ЧМ-2022.
Фото AFP
Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters
Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица из Кореи на матче в Дохе. Фото AFP
Болельщица из Кореи на матче в Дохе.
Фото AFP
Красотки на матче сборной Марокко в Катаре. Фото AFP
Красотки на матче сборной Марокко в Катаре.
Фото AFP
Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters
Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре.
Фото Reuters
Болельщица сборной Австралии. Фото Global Look Press
Болельщица сборной Австралии.
Фото Global Look Press
Болельщица из Сербии с флагом своей страны. Фото Reuters
Болельщица из Сербии с флагом своей страны.
Фото Reuters
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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