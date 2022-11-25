Декольте камерунки, блондинка из Нидерландов, мексиканская ведьма. Рейтинг болельщиц на ЧМ в Катаре

Как ведут себя болельщицы из разных стран мира в Катаре.

Чемпионат мира — это не только напряженные битвы на футбольных полях Катара, но и страсти, эмоции и яркие костюмы болельщиков на трибунах. У каждой сборной — участницы турнира есть свои фанаты. И среди них, конечно, болельщицы.

Девушки из разных стран мира приехали в Доху посмотреть на звезд мирового футбола. Их симпатии прежде всего на стороне своей национальной команды. Если ее нет в числе участников — болей за кого хочешь.

Самые яркие участницы футбольного карнавала на трибунах, как обычно, из Латинской Америки и Африки. Если отвлечься от болельщиков-мужчин, можно признать, что камерунки, аргентинки, мексиканки, бразильянки в лидерах фанатского чемпионата мира среди представительниц прекрасного пола. Яркие наряды, красочный макияж и эмоциональное поведение — их отличительные особенности. Четыре года назад мы все это видели в России. Болельщицы даже пытаются показать свои очаровательные формы на стадионах, несмотря на просьбы организаторов соблюдать определенный дресс-код.

Удивительно, но в Катаре на трибунах много местных девушек из стран Ближнего Востока. Ведут, они себя, конечно, намного скромнее, но футбол смотрят с удовольствием.

Предлагаем вашему вниманию болельщиц 32 участников чемпионата мира. Рейтинг, кто из них вам нравится больше, составьте сами. Но разве он важен? Футбол и девушки — это всегда красиво!

Страшная маска на лице болельщицы из Мексики на ЧМ-2022. Фото Reuters

Бразильские болельщицы в Катаре. Фото AFP

Блондинка из Нидерландов в толпе болельщиков на ЧМ-2022. Фото Reuters Фото Reuters

Болельщица из Бельгии. Фото Global Look Press

Болельщицы сборной Аргентины. Фото Reuters

Болельщицы сборной Камеруна. Фото Reuters

Болельщица сборной Канады. Фото Reuters

Болельщица из Коста-Рики на ЧМ-2022. Фото Reuters

Красно-белые шашечки национального флага на щеках болельщицы из Хорватии. Фото AFP

Шлем викингов на голове болельщицы из Дании. Фото Reuters

Болельщица из Эквадора. Фото Reuters

Эмоциональная болельщица сборной Англии в Дохе. Фото Reuters

Болельщица из Франции на чемпионате мира-2022. Фото Getty Images Фото Getty Images

Болельщица сборной Германии в Дохе. Фото AFP

Болельщица из Ганы на ЧМ-2022. Фото AFP

Болельщица сборной Ирана на матче чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters

Болельщица из Кореи на матче в Дохе. Фото AFP

Красотки на матче сборной Марокко в Катаре. Фото AFP

Японская болельщица на матче чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters

Болельщица сборной Австралии. Фото Global Look Press