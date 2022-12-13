Сегодня, 00:00
— Для начала по традиции блиц. Что в 1/4 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?
— Эмоции футболистов сборной Аргентины. Злость, которую они выплеснули на голландцев во время матча и сразу после финального свистка. А уж Месси в такой ярости вообще никогда не видел. Я не даю этических оценок поведению игроков — лишь констатирую факт.
— Что огорчило?
— Промах Кейна. В очередной раз в решающий момент Англия не забила пенальти. В предыдущем интервью мы говорили о том, как закончила свой путь на ЧМ-2022 сборная Бельгии, когда все свелось к касанию Лукаку. А команду Гарета Саутгейта сгубил удар с точки выше ворот. Причем в исполнении футболиста, который в Катаре был одним из лучших. Драма!
— А что насмешило?
— Появление в эфире Sky Sports Томаса Цорна, рассуждающего о ситуации с Криштиану Роналду. Выбор спикера для меня необъясним. Просто не складывается пазл. Популярный британский телеканал, разгар чемпионата мира — и вдруг экс-менеджер «Спартака» и «Локомотива» с рассказами о Роналду. Какой-то сюр!
— Герой тура?
— Конечно, Ливакович! С Бразилией провел выдающийся матч, в основное время сделал девять сейвов. Ну и в серии пенальти опять блеснул, затащил Хорватию в полуфинал.
— Фраза тура?
— Понравилось высказывание Валида Реграги, тренера марокканцев: «Мы — Рокки Бальбоа этого турнира. За нас, как и за героя Сталлоне, хочется болеть...»
— Вам теперь тоже хочется за них болеть?
— Почему нет? В Катаре остались супергиганты, к которым отношу и хорватов, второй раз подряд пробившихся в полуфинал чемпионата мира, и скромная африканская команда. Она действительно вызывает симпатию. Реграги точное сравнение подобрал. Нынешняя сборная Марокко — это Рокки. Абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом».
— Вы-то к чему склоняетесь?
— Уже не знаю. Маятник реально может качнуться куда угодно. С одной стороны, кажется, что против Мбаппе и Гризманна у африканцев шансов нет. Что им не хватит эмоций. Вновь, как и перед битвой с Португалией, напрашивается фраза про исторический максимум, достигнутый сборной Марокко.
— А с другой стороны?
— Это первая африканская команда, попавшая в полуфинал чемпионата мира. И, судя по ее игре в Катаре, здесь нет никакой сенсации. Хотя еще в субботу я был уверен, что марокканцы уперлись в потолок. Ну все было против них! В соперниках могучая Португалия, которая с Марокко по классу несопоставима и только-только отгрузила крепкой Швейцарии шесть мячей. Плюс выбыли два колосса — Мазрауи и Агерд, а третий, Саисс, в середине второго тайма покинул поле на носилках. И ничего — даже без ключевых защитников прошли Португалию, опять отыграли на ноль! В четвертый раз за пять матчей!
— Фантастика.
— Самое удивительное, что Реграги назначили всего три месяца назад! Отсюда вывод: оказывается, необязательно тренеру проживать с командой большую жизнь. Достаточно поймать момент — и результат придет. Поражает, как игроки относятся к Реграги. После забитых голов подбегают к нему, обнимают, целуют, шлепают по лысине. Это не панибратство. Он первый среди равных.
— Когда прошли Испанию, его в воздух подбрасывали.
— Да, смотришь на марокканцев и понимаешь: невозможное возможно! На ЧМ-2022 у них все срослось. Великолепный подбор футболистов. Они играют в топовых европейских клубах и уже давно никого не боятся. Общекомандная химия. Феноменальная поддержка болельщиков. В Катаре их очень много. Это все обернулось мощным психологическим зарядом, который и позволил шагнуть в четверку лучших команд планеты.
— Ход с Криштиану Роналду в запасе и Гонсалу Рамушем на острие второй раз себя уже не оправдал?
— Тут очень тонкая грань. Мне сложно представить тренера, который посадит на лавку форварда, сделавшего хет-трик. В предыдущем матче Сантуш сильно рисковал. Если бы Португалия проиграла, его бы на родине закопали. Но с Рамушем он угадал. Логично, что парень снова появился с первых минут. А ваш вопрос — попытка подогнать задачу под ответ. Поскольку на табло 1:0 в пользу Марокко.
— Как вам мнение Андрея Червиченко: «Роналду — гиря на яйцах Португалии»?
— Даже комментировать не хочу. Когда разбирали матч со Швейцарией, я уже объяснял, чем руководствовался Сантуш. Козырь Рамуша — объемная скоростная работа. У Криштиану в силу возраста сейчас на поле другая роль. Но он по-прежнему способен приносить пользу, одним ударом может решить исход матча. Правда, в Катаре мы этого не увидели.
— Что подсказывает интуиция — кто станет чемпионом мира?
— В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дидье Дешама, теперь она для меня и фаворит.
— Ставили-то вы на англичан.
— Да. Хотя прекрасно понимал, что это единственная пара четвертьфиналистов, где шансы фифти-фифти. А значит, судьбу встречи решит какая-то деталь. Микроэпизод. Так и получилось. Если бы не осечка Кейна, еще неизвестно, кто бы сейчас готовился к матчу с Марокко.
— Месяц назад вы говорили: «Финал Евро-2020 проиграл Саутгейт. Дело не в пенальтистах, которых он выбрал на серию 11-метровых с Италией. А в том, как вел игру. Абсолютно тренерское поражение!» Про матч с Францией этого уже не скажешь?
— Отчасти. Мне понравилось, как играла Англия. Смело, ярко, свежо. Особенно во втором тайме. Но! Из участников ЧМ-2022 у Саутгейта была самая сильная скамейка. Он этот фактор почему-то снова не использовал. При счете 1:1 тренер-победитель почувствует, что игра дается и надо ее забирать. А Рэшфорд, забивший в Катаре три мяча, получает пять минут. Грилиш — секунды. Причем в тот момент, когда команда уже висит на волоске.
— Зато Саутгейт решил проблему Мбаппе.
— Да, за 90 минут Кильян лишь пару раз напомнил о себе. Хотя все думали, что оборону англичан разорвет.
— Как удалось его сдержать?
— Оставлять кого-то из защитников против Мбаппе один в один — самоубийство. Поэтому Уокеру на фланге активно помогали Сака и Хендерсон. Ставили Кильяну ловушки, здорово друг друга страховали — так и смогли нейтрализовать.
— Но для победы этого не хватило.
— Матч четко показал, в чем разница между лучшей командой мира и той, которая только мечтает ею стать.
— В чем же?
— Уверенность в собственной силе и правоте! Вот что отличает действующих чемпионов мира! Это позволило им выжать максимум из минимума моментов и вырвать победу. Несмотря на то, что их главная звезда пребывала в тени.
— Саутгейт, похоже, сохранит пост. Одобряете?
— Все справедливо. На мой взгляд, увольнения он не заслуживает. Достаточно вспомнить, какой сборная Англии была до Саутгейта. Ее ведь на больших турнирах уже воспринимали как посмешище. Команда с миллионом амбиций и понтов — но которая рано или поздно облажается. Даже на ровной дороге найдет яму и провалится. При Саутгейте совершенно другая картина. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Хороший футбол в Катаре. А с учетом шикарной обоймы игроков есть надежда, что в ближайшее время Англия наконец возьмет какой-нибудь трофей.
— Ну и возвращаясь к напечатанному. «Бразилия просто не заметит Хорватию. Пронесется ураганом — как и по Корее».
— Вы о моем прогнозе? Да, тут я пролетел. Впрочем, кто перед четвертьфиналом верил в победу хорватов? Думаю, только те, кто вхож в раздевалку «Шашечных», да члены их семей. И то не все... Зато теперь 9 декабря 2022 года — в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день! Оба матча — Хорватия — Бразилия и Голландия — Аргентина — в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу.
— Когда доходило до серии пенальти, на чьей стороне были ваши симпатии?
— В этих парах я ни за кого не болел. Наблюдал отстраненно. Наверное, профессиональная деформация.
— А вот я хотел, чтобы выиграла Бразилия. Потому что смотреть на нее интереснее, чем на рабоче-крестьянские потуги Хорватии. От которых за два чемпионата мира уже подустал.
— Конечно, бразильцы всегда притягивают внимание. Вдохновляют, на них хочется равняться. Но на развитие футбола влияют и такие сборные, как Хорватия. Когда взрослые видят, что сказка по-прежнему возможна, а дети понимают: талант — еще не гарантия успеха.
— Что ответите тем, кто скажет: «Да хорватам просто повезло»?
— Сводить все к удаче — слишком поверхностно. Надо смотреть вглубь, уходить в детали. Когда схлынули эмоции и появилась возможность проанализировать игру, бросились в глаза как просчеты Тите, так и удивительное хладнокровие Златко Далича даже в самой сложной ситуации.
— Тогда к деталям.
— План Хорватии на игру изощренным не назовешь. Но что остается, когда тебе противостоит убойная атака соперника, а твой единственный козырь — опытнейшая средняя линия, где верховодят Модрич, Брозович и Ковачич? В нападении проблемы, оборона тоже небезупречна...
— Ну и как быть?
— Далич понимал: нужно сбивать темп, не позволить разгуляться бразильскому карнавалу. Когда же соперник вдавит педаль газа в пол — пытаться соответствовать и этим скоростям, избегая индивидуальных ошибок. У Пашалича, который неожиданно вышел в старте, была особая роль.
— Какая?
— Данилу, номинальный левый защитник, весь турнир играл фактически в центре поля, разгружая Неймара. У него в этом матче уже было меньше пространства и больше черновой работы — как раз из-за активности Пашалича. Таким образом, мяч чаще оставался у Данилу, который в созидании не силен. По крайней мере в сравнении с Неймаром.
— Ясно.
— Тактические уловки Далича сработали. Плюс Ливакович навытаскивал. Дотянув до овертайма, Хорватия получила моральное преимущество. Она ведь последние четыре года очень комфортно себя чувствует на этой территории — когда матч переваливает за 90 минут.
— Но сначала был гол Неймара.
— Роскошный! Микроскопическая ошибка Хорватии в центре обороны привела к тому, что образовался коридор, куда и нырнул Неймар, сыграв в стеночку с Лукасом Пакета. Тут и Ливакович был бессилен. Казалось, бразильцы кинутся соперника дожимать. Как вдруг Тите затеял глобальные перестановки. Зачем-то разрушил монолит в опорной зоне, где у Каземиро с Пакета отлажено идеальное взаимопонимание.
— Вместо Пакета вышел Фред.
— Да, а Алекс Сандру заменил Эдера Милитау, и Данилу сдвинулся на правый фланг. Где чувствовал себя явно не в своей тарелке. К тому же там в полузащите уже играл Антони, от которого в обороне мало пользы. И Хорватии сразу стало удобно атаковать. Я отыскал любопытную статистику...
— Поделитесь же скорее.
— На чемпионатах мира в пяти последних матчах Хорватия в дополнительное время сделала 40 кроссов в штрафную. Из них 25 — с левого фланга! А теперь вспомните, из какой зоны пришел гол в ворота Алиссона...
— Понятно, почему в Бразилии после вылета критикуют Тите, а не футболистов сборной.
— Накануне ЧМ-2022 я говорил вам, что Бразилия — команда без слабых мест. С потрясающим набором игроков. Эти парни на поле умеют все. Но они потеряли бдительность, уверовали в собственную непогрешимость. Вдобавок Тите, как мне кажется, готовил команду не к конкретному сопернику, а по образцу, который сложил в своей голове. Ну и конечно, возникают вопросы по выбору пенальтистов.
— Вы о Неймаре?
— Разумеется. Классическая ситуация: твой лучший игрок должен бить первым или последним? Приговор мы выносим, отталкиваясь от результата. Сейчас до Неймара очередь не дошла. И на контрасте матч Голландия — Аргентина, где серию пенальти открыл Месси... Вот из подобных мелочей все и складывается. Они либо возносят тебя на пьедестал, либо вышвыривают с турнира. Так что вылет Бразилии — лишь на первый взгляд сенсация. На самом деле к этому привели конкретные просчеты Тите и его штаба.
— Осталось обсудить второй суперматч — Голландия — Аргентина.
— Здесь надо разделять то, что окружало игру, и то, что было внутри в течение 120 минут. Но в любом случае это все укладывается в феноменальную историю, которая лишний раз подчеркивает, что футбол — больше, чем игра.
— В начале интервью вы сказали, что никогда не видели Месси в такой ярости...
— Особенно удивил его жест, адресованный Луи ван Галу. Реализовав пенальти, подбежал к голландской скамейке и приставил ладони к ушам. Подтекста я не знал. А на следующий день вычитал, что так праздновал голы другой аргентинец — Рикельме, которого Месси очень уважает. Тот играл в «Барселоне» до дебюта Лео, постоянно с ван Галом конфликтовал и в конце концов вынужден был покинуть клуб. Вот тогда сразу стало понятно, откуда напряженность между Месси и тренером.
— Полыхнуло не только из-за этого.
— Еще Паредес добавил огня, пульнув мячом по скамейке сборной Голландии. Чудом ни в кого не попал. А дальше все едва не переросло в массовую драку. Апофеоз — провокационный забег аргентинцев после победного пенальти и интервью Месси, который в прямом эфире назвал Вегхорста то ли придурком, то ли балбесом... Но давайте же перейдем к футбольной составляющей.
— А давайте!
— Тут тоже есть о чем рассказать. Начнем с того, что в первом тайме Месси коснулся мяча всего 20 раз. Меньше, чем любой полевой игрок — в обеих командах! Но это не помешало сделать одну из самых грандиозных передач в истории мирового футбола. Я о голевом пасе Молине — вразрез, не глядя на партнера... Блеск!
— Голландцы ответили достойно.
— У них нашелся свой герой — странный персонаж по фамилии Вегхорст. Нескладный, двухметровый, в минувшем сезоне вывалившийся с «Бернли» из АПЛ. С Аргентиной вышел за 12 минут до конца основного времени — и не просто перевернул игру. Забил два изумительных гола! Вот такие эпизоды, как пас Месси или гениальный розыгрыш штрафного с участием Копмайнерса и Вегхорста, двигают футбол в мировую культуру.
— Напоследок — опять-таки по традиции — прогноз на следующий раунд. Аргентина — Хорватия.
— 0:0 — и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал. Шанс Хорватии — в абсолютно иррациональном ощущении от футбола. Которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет.
— Франция — Марокко.
— 2:0. У африканцев серьезные кадровые проблемы. А помимо Мбаппе, надо остановить и героя второго плана — Гризманна. Да, победа Марокко уже не будет казаться оглушительной сенсацией. И все-таки ставлю на французов — на этой стадии класс первичен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)