Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:00

Денис Казанский: «Марокко на ЧМ-2022 — абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом»

Александр Кружков
Обозреватель
Футболисты сборной Марокко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Популярный телекомментатор — об итогах 1/4 финала ЧМ-2022, просчетах Тите и ярости Месси.
14.12.2022 | Франция — Марокко

Блиц

— Для начала по традиции блиц. Что в 1/4 финала ЧМ-2022 больше всего удивило?

— Эмоции футболистов сборной Аргентины. Злость, которую они выплеснули на голландцев во время матча и сразу после финального свистка. А уж Месси в такой ярости вообще никогда не видел. Я не даю этических оценок поведению игроков — лишь констатирую факт.

— Что огорчило?

— Промах Кейна. В очередной раз в решающий момент Англия не забила пенальти. В предыдущем интервью мы говорили о том, как закончила свой путь на ЧМ-2022 сборная Бельгии, когда все свелось к касанию Лукаку. А команду Гарета Саутгейта сгубил удар с точки выше ворот. Причем в исполнении футболиста, который в Катаре был одним из лучших. Драма!

Харри Кейн промахивается с&nbsp;пенальти. Не говорите при англичанах слово «пенальти»! Рабинер — о выходе Франции в полуфинал ЧМ

— А что насмешило?

— Появление в эфире Sky Sports Томаса Цорна, рассуждающего о ситуации с Криштиану Роналду. Выбор спикера для меня необъясним. Просто не складывается пазл. Популярный британский телеканал, разгар чемпионата мира — и вдруг экс-менеджер «Спартака» и «Локомотива» с рассказами о Роналду. Какой-то сюр!

— Герой тура?

— Конечно, Ливакович! С Бразилией провел выдающийся матч, в основное время сделал девять сейвов. Ну и в серии пенальти опять блеснул, затащил Хорватию в полуфинал.

— Фраза тура?

— Понравилось высказывание Валида Реграги, тренера марокканцев: «Мы — Рокки Бальбоа этого турнира. За нас, как и за героя Сталлоне, хочется болеть...»

Игроки сборной Марокко. Фото AFP
Фото AFP

Рокки

— Вам теперь тоже хочется за них болеть?

— Почему нет? В Катаре остались супергиганты, к которым отношу и хорватов, второй раз подряд пробившихся в полуфинал чемпионата мира, и скромная африканская команда. Она действительно вызывает симпатию. Реграги точное сравнение подобрал. Нынешняя сборная Марокко — это Рокки. Абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится — «Оскаром» или «Золотым орлом».

— Вы-то к чему склоняетесь?

— Уже не знаю. Маятник реально может качнуться куда угодно. С одной стороны, кажется, что против Мбаппе и Гризманна у африканцев шансов нет. Что им не хватит эмоций. Вновь, как и перед битвой с Португалией, напрашивается фраза про исторический максимум, достигнутый сборной Марокко.

Криштиану Роналду (в&nbsp;белом) после матча ЧМ-2022 с&nbsp;Марокко. Марокканцы творят историю ЧМ! Вслед за Испанией выбили Португалию и довели Роналду до слез

— А с другой стороны?

— Это первая африканская команда, попавшая в полуфинал чемпионата мира. И, судя по ее игре в Катаре, здесь нет никакой сенсации. Хотя еще в субботу я был уверен, что марокканцы уперлись в потолок. Ну все было против них! В соперниках могучая Португалия, которая с Марокко по классу несопоставима и только-только отгрузила крепкой Швейцарии шесть мячей. Плюс выбыли два колосса — Мазрауи и Агерд, а третий, Саисс, в середине второго тайма покинул поле на носилках. И ничего — даже без ключевых защитников прошли Португалию, опять отыграли на ноль! В четвертый раз за пять матчей!

— Фантастика.

— Самое удивительное, что Реграги назначили всего три месяца назад! Отсюда вывод: оказывается, необязательно тренеру проживать с командой большую жизнь. Достаточно поймать момент — и результат придет. Поражает, как игроки относятся к Реграги. После забитых голов подбегают к нему, обнимают, целуют, шлепают по лысине. Это не панибратство. Он первый среди равных.

— Когда прошли Испанию, его в воздух подбрасывали.

— Да, смотришь на марокканцев и понимаешь: невозможное возможно! На ЧМ-2022 у них все срослось. Великолепный подбор футболистов. Они играют в топовых европейских клубах и уже давно никого не боятся. Общекомандная химия. Феноменальная поддержка болельщиков. В Катаре их очень много. Это все обернулось мощным психологическим зарядом, который и позволил шагнуть в четверку лучших команд планеты.

Игроки и&nbsp;тренерский штаб Марокко празднует победу над Португалией на&nbsp;ЧМ-2022. Африка впервые представлена в полуфинале ЧМ. Но Марокко может и золото взять

— Ход с Криштиану Роналду в запасе и Гонсалу Рамушем на острие второй раз себя уже не оправдал?

— Тут очень тонкая грань. Мне сложно представить тренера, который посадит на лавку форварда, сделавшего хет-трик. В предыдущем матче Сантуш сильно рисковал. Если бы Португалия проиграла, его бы на родине закопали. Но с Рамушем он угадал. Логично, что парень снова появился с первых минут. А ваш вопрос — попытка подогнать задачу под ответ. Поскольку на табло 1:0 в пользу Марокко.

— Как вам мнение Андрея Червиченко: «Роналду — гиря на яйцах Португалии»?

— Даже комментировать не хочу. Когда разбирали матч со Швейцарией, я уже объяснял, чем руководствовался Сантуш. Козырь Рамуша — объемная скоростная работа. У Криштиану в силу возраста сейчас на поле другая роль. Но он по-прежнему способен приносить пользу, одним ударом может решить исход матча. Правда, в Катаре мы этого не увидели.

Игроки сборной Англии. Фото AFP
Фото AFP

Англия

— Что подсказывает интуиция — кто станет чемпионом мира?

— В моих глазах это изначально был победитель матча Англия — Франция. Раз дальше прошла команда Дидье Дешама, теперь она для меня и фаворит.

— Ставили-то вы на англичан.

— Да. Хотя прекрасно понимал, что это единственная пара четвертьфиналистов, где шансы фифти-фифти. А значит, судьбу встречи решит какая-то деталь. Микроэпизод. Так и получилось. Если бы не осечка Кейна, еще неизвестно, кто бы сейчас готовился к матчу с Марокко.

Гарри Кейн после незабитого пенальти в&nbsp;ворота сборной Франции на&nbsp;ЧМ-2022. Очередной трагический вылет Англии: промах Кейна с пенальти вывел Францию в полуфинал

— Месяц назад вы говорили: «Финал Евро-2020 проиграл Саутгейт. Дело не в пенальтистах, которых он выбрал на серию 11-метровых с Италией. А в том, как вел игру. Абсолютно тренерское поражение!» Про матч с Францией этого уже не скажешь?

— Отчасти. Мне понравилось, как играла Англия. Смело, ярко, свежо. Особенно во втором тайме. Но! Из участников ЧМ-2022 у Саутгейта была самая сильная скамейка. Он этот фактор почему-то снова не использовал. При счете 1:1 тренер-победитель почувствует, что игра дается и надо ее забирать. А Рэшфорд, забивший в Катаре три мяча, получает пять минут. Грилиш — секунды. Причем в тот момент, когда команда уже висит на волоске.

— Зато Саутгейт решил проблему Мбаппе.

— Да, за 90 минут Кильян лишь пару раз напомнил о себе. Хотя все думали, что оборону англичан разорвет.

— Как удалось его сдержать?

— Оставлять кого-то из защитников против Мбаппе один в один — самоубийство. Поэтому Уокеру на фланге активно помогали Сака и Хендерсон. Ставили Кильяну ловушки, здорово друг друга страховали — так и смогли нейтрализовать.

— Но для победы этого не хватило.

— Матч четко показал, в чем разница между лучшей командой мира и той, которая только мечтает ею стать.

Неймар, Лионель Месси, Криштиану Роналду. Ярость Месси, слезы Роналду и Неймара, суперматч Аргентина — Нидерланды: события 1/4 финала ЧМ-2022

— В чем же?

— Уверенность в собственной силе и правоте! Вот что отличает действующих чемпионов мира! Это позволило им выжать максимум из минимума моментов и вырвать победу. Несмотря на то, что их главная звезда пребывала в тени.

— Саутгейт, похоже, сохранит пост. Одобряете?

— Все справедливо. На мой взгляд, увольнения он не заслуживает. Достаточно вспомнить, какой сборная Англии была до Саутгейта. Ее ведь на больших турнирах уже воспринимали как посмешище. Команда с миллионом амбиций и понтов — но которая рано или поздно облажается. Даже на ровной дороге найдет яму и провалится. При Саутгейте совершенно другая картина. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Хороший футбол в Катаре. А с учетом шикарной обоймы игроков есть надежда, что в ближайшее время Англия наконец возьмет какой-нибудь трофей.

Характер

— Ну и возвращаясь к напечатанному. «Бразилия просто не заметит Хорватию. Пронесется ураганом — как и по Корее».

— Вы о моем прогнозе? Да, тут я пролетел. Впрочем, кто перед четвертьфиналом верил в победу хорватов? Думаю, только те, кто вхож в раздевалку «Шашечных», да члены их семей. И то не все... Зато теперь 9 декабря 2022 года — в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день! Оба матча — Хорватия — Бразилия и Голландия — Аргентина — в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу.

— Когда доходило до серии пенальти, на чьей стороне были ваши симпатии?

— В этих парах я ни за кого не болел. Наблюдал отстраненно. Наверное, профессиональная деформация.

Футболисты сборной Хорватии радуются выходу в&nbsp;полуфинал ЧМ-2022. Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию

— А вот я хотел, чтобы выиграла Бразилия. Потому что смотреть на нее интереснее, чем на рабоче-крестьянские потуги Хорватии. От которых за два чемпионата мира уже подустал.

— Конечно, бразильцы всегда притягивают внимание. Вдохновляют, на них хочется равняться. Но на развитие футбола влияют и такие сборные, как Хорватия. Когда взрослые видят, что сказка по-прежнему возможна, а дети понимают: талант — еще не гарантия успеха.

— Что ответите тем, кто скажет: «Да хорватам просто повезло»?

— Сводить все к удаче — слишком поверхностно. Надо смотреть вглубь, уходить в детали. Когда схлынули эмоции и появилась возможность проанализировать игру, бросились в глаза как просчеты Тите, так и удивительное хладнокровие Златко Далича даже в самой сложной ситуации.

Тите. Фото Reuters
Фото Reuters

Тите

— Тогда к деталям.

— План Хорватии на игру изощренным не назовешь. Но что остается, когда тебе противостоит убойная атака соперника, а твой единственный козырь — опытнейшая средняя линия, где верховодят Модрич, Брозович и Ковачич? В нападении проблемы, оборона тоже небезупречна...

— Ну и как быть?

— Далич понимал: нужно сбивать темп, не позволить разгуляться бразильскому карнавалу. Когда же соперник вдавит педаль газа в пол — пытаться соответствовать и этим скоростям, избегая индивидуальных ошибок. У Пашалича, который неожиданно вышел в старте, была особая роль.

Главный тренер сборной Бразилии Тите. «Тите поплатится за это!» Бразильцы линчуют свою сборную и ее тренера за вылет в четвертьфинале

— Какая?

— Данилу, номинальный левый защитник, весь турнир играл фактически в центре поля, разгружая Неймара. У него в этом матче уже было меньше пространства и больше черновой работы — как раз из-за активности Пашалича. Таким образом, мяч чаще оставался у Данилу, который в созидании не силен. По крайней мере в сравнении с Неймаром.

— Ясно.

— Тактические уловки Далича сработали. Плюс Ливакович навытаскивал. Дотянув до овертайма, Хорватия получила моральное преимущество. Она ведь последние четыре года очень комфортно себя чувствует на этой территории — когда матч переваливает за 90 минут.

— Но сначала был гол Неймара.

— Роскошный! Микроскопическая ошибка Хорватии в центре обороны привела к тому, что образовался коридор, куда и нырнул Неймар, сыграв в стеночку с Лукасом Пакета. Тут и Ливакович был бессилен. Казалось, бразильцы кинутся соперника дожимать. Как вдруг Тите затеял глобальные перестановки. Зачем-то разрушил монолит в опорной зоне, где у Каземиро с Пакета отлажено идеальное взаимопонимание.

— Вместо Пакета вышел Фред.

— Да, а Алекс Сандру заменил Эдера Милитау, и Данилу сдвинулся на правый фланг. Где чувствовал себя явно не в своей тарелке. К тому же там в полузащите уже играл Антони, от которого в обороне мало пользы. И Хорватии сразу стало удобно атаковать. Я отыскал любопытную статистику...

— Поделитесь же скорее.

— На чемпионатах мира в пяти последних матчах Хорватия в дополнительное время сделала 40 кроссов в штрафную. Из них 25 — с левого фланга! А теперь вспомните, из какой зоны пришел гол в ворота Алиссона...

Бразилец Неймар догнал легенду футбола Пеле по&nbsp;количеству голов за&nbsp;сборную Бразилии, но&nbsp;вылетел с&nbsp;командой из&nbsp;турнира ЧМ-2022 после поражение в&nbsp;1/4 финала от&nbsp;Хорватии. Бразилия в шоке: слезы Неймара в Катаре и бразильянок на пляжах Копакабаны

— Понятно, почему в Бразилии после вылета критикуют Тите, а не футболистов сборной.

— Накануне ЧМ-2022 я говорил вам, что Бразилия — команда без слабых мест. С потрясающим набором игроков. Эти парни на поле умеют все. Но они потеряли бдительность, уверовали в собственную непогрешимость. Вдобавок Тите, как мне кажется, готовил команду не к конкретному сопернику, а по образцу, который сложил в своей голове. Ну и конечно, возникают вопросы по выбору пенальтистов.

— Вы о Неймаре?

— Разумеется. Классическая ситуация: твой лучший игрок должен бить первым или последним? Приговор мы выносим, отталкиваясь от результата. Сейчас до Неймара очередь не дошла. И на контрасте матч Голландия — Аргентина, где серию пенальти открыл Месси... Вот из подобных мелочей все и складывается. Они либо возносят тебя на пьедестал, либо вышвыривают с турнира. Так что вылет Бразилии — лишь на первый взгляд сенсация. На самом деле к этому привели конкретные просчеты Тите и его штаба.

Лионель Месси. Фото Reuters
Фото Reuters

Месси

— Осталось обсудить второй суперматч — Голландия — Аргентина.

— Здесь надо разделять то, что окружало игру, и то, что было внутри в течение 120 минут. Но в любом случае это все укладывается в феноменальную историю, которая лишний раз подчеркивает, что футбол — больше, чем игра.

— В начале интервью вы сказали, что никогда не видели Месси в такой ярости...

— Особенно удивил его жест, адресованный Луи ван Галу. Реализовав пенальти, подбежал к голландской скамейке и приставил ладони к ушам. Подтекста я не знал. А на следующий день вычитал, что так праздновал голы другой аргентинец — Рикельме, которого Месси очень уважает. Тот играл в «Барселоне» до дебюта Лео, постоянно с ван Галом конфликтовал и в конце концов вынужден был покинуть клуб. Вот тогда сразу стало понятно, откуда напряженность между Месси и тренером.

Лионель Месси и&nbsp;Лионель Скалони. Месси в ярости от ван Гала, Вегхорста и судьи Лаоса. И это замечательно

— Полыхнуло не только из-за этого.

— Еще Паредес добавил огня, пульнув мячом по скамейке сборной Голландии. Чудом ни в кого не попал. А дальше все едва не переросло в массовую драку. Апофеоз — провокационный забег аргентинцев после победного пенальти и интервью Месси, который в прямом эфире назвал Вегхорста то ли придурком, то ли балбесом... Но давайте же перейдем к футбольной составляющей.

— А давайте!

— Тут тоже есть о чем рассказать. Начнем с того, что в первом тайме Месси коснулся мяча всего 20 раз. Меньше, чем любой полевой игрок — в обеих командах! Но это не помешало сделать одну из самых грандиозных передач в истории мирового футбола. Я о голевом пасе Молине — вразрез, не глядя на партнера... Блеск!

— Голландцы ответили достойно.

— У них нашелся свой герой — странный персонаж по фамилии Вегхорст. Нескладный, двухметровый, в минувшем сезоне вывалившийся с «Бернли» из АПЛ. С Аргентиной вышел за 12 минут до конца основного времени — и не просто перевернул игру. Забил два изумительных гола! Вот такие эпизоды, как пас Месси или гениальный розыгрыш штрафного с участием Копмайнерса и Вегхорста, двигают футбол в мировую культуру.

Лионель Месси и&nbsp;Криштиану Роналду. «Месси выиграл вечный спор у Роналду. Абсолютная победа!» Колонка Дмитрия Аленичева

— Напоследок — опять-таки по традиции — прогноз на следующий раунд. Аргентина — Хорватия.

— 0:0 — и серия пенальти. У аргентинцев вся надежда на Месси. Только этот маленький гений способен затащить их в финал. Шанс Хорватии — в абсолютно иррациональном ощущении от футбола. Которое появилось благодаря постоянным победам в дополнительное время и серии 11-метровых. Если снова до нее дотянут, боюсь, Аргентину даже Месси не спасет.

— Франция — Марокко.

— 2:0. У африканцев серьезные кадровые проблемы. А помимо Мбаппе, надо остановить и героя второго плана — Гризманна. Да, победа Марокко уже не будет казаться оглушительной сенсацией. И все-таки ставлю на французов — на этой стадии класс первичен.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Денис Казанский
33
37
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Скрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
- : -
14.12
22:00
Франция
Марокко
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
13.12
22:00
Хорватия
П1 1.85 X 3.50 П2 5.00
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
14.12
22:00
Марокко
П1 1.55 X 4.00 П2 7.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		4 4
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 4 (2)
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		5 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		5 7 (5 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		5 6 (4 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Бушманов оценил форму Месси перед полуфинальным матчем между сборными Аргентины и Хорватии
Бушманов: «У Аргентины чуть больше шансов но Хорватия способна и дальше удивлять»
На ЧМ-2026 сыграют 48 команд. Зачем так много и каким будет формат?
Бышовец ждет появления в РПЛ японских и корейских футболистов после ЧМ-2022
Колыванов заявил, что для сборной Франции будет трагедией проиграть Марокко
Леандро Фернандес считает, что в матче Аргентина — Хорватия будет захватывающая битва за финал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Марокко следует опасаться не Мбаппе, а Жиру. Именно он ключ к успеху Франции в 1/2 ЧМ

«Мбаппе напоминает Пеле. Марадона был сильнее Месси. Не добивайте Роналду!» Мнение Орлова