Мбаппе изумителен! Вывел Францию в плей-офф и сделал рывок к «Золотому мячу»

Дубль форварда «ПСЖ» позволил действующим чемпионам мира обыграть датчан — 2:1.

Преимущество скандинавов

Четыре года назад Франция и Дания тоже встречались друг с другом на групповом этапе и сыграли единственную нулевую ничью чемпионата мира. В Катаре безголевых матчей уже целых пять, и в одном из них успели поучаствовать скандинавы — в первом туре полуфиналисты Евро-2020 неожиданно разделили очки с Тунисом и поставили себя в тяжелое положение. Чтобы выправить его, команде Каспера Юльманна обязательно надо было побеждать чемпионов мира.

Задача была не такой тяжелой, как кажется. За последние полгода Дания обыграла Францию дважды, причем в официальных матчах — они попали в одну группу Лиги наций, и скандинавы в обоих случаях были сильнее. Команда Дидье Дешама вообще еле спаслась от вылета из дивизиона А и оказалась самой пострадавшей от травм топ-сборной чемпионата мира. В такой ситуации ее шансы в матче с Данией выглядели как минимум равными.

Видеообзор матча Франция — Дания смотрите по ссылке.

Массовые изменения в составах

Правда, в Лиге наций Франция предпочитала схему с тремя центральными защитниками, но на чемпионате мира Дешам выбрал основной расстановку 4-3-1-2. Как на ЧМ-2018. Его не отпугнула даже тяжелая травма, которую получил Люка Эрнандес в стартовой встрече. Теперь его младший брат Тео безальтернативный левый защитник сборной, и это очень опасно. Но Дешам, судя по всему, считает, что на правом краю обороны дела даже хуже — он во многом неожиданно поменял Павара и Конате на Кунде и Варана. То есть перед игрой с Данией французы поменяли линию защиты на три четверти, нетронутым остался только Упамекано.

Напротив, Юльманн явно остался недоволен нападением — по сравнению с игрой против Туниса изменилась вся атакующая тройка. Эриксен опустился вглубь, а впереди вышли Дамсгор, Линдстрем и Корнелиус, не игравшие с африканцами с первых минут.

Футболисты сборной Дании перед матчем с Францией на ЧМ-2022. Фото Reuters Фото Reuters

Отказ от прессинга

Но атака датчан не расцветилась. Первый удар скандинавы нанесли только на 36-й минуте, а до этого по воротам била только Франция. Причем во владении мячом у чемпионов мира не было никакого преимущества, однако команда Дешама искусно переключала темп и за счет него создавала неплохие моменты. Забивать могли и Жиру, и Гризманн, и Дембеле, и Рабьо. Мбаппе, к слову, первые 40 минут находился в тени и только в конце первого тайма получил хорошую возможность, однако отправил мяч выше.

Эту игру характеризовали несколько вещей. Во-первых, упомянутая резкая смена ритма, которой пользовалась Франция. Во-вторых, пассивность Дании в атаке. А третий пункт относился к обеим сборным — они полностью отказались от прессинга. Для современного футбола это довольно удивительно, ведь команды привыкли встречать соперников высоко. Однако здесь защитники свободно разыгрывали мяч у своих ворот почти без сопротивления — форварды начинали прессинг лишь в районе центрального круга, да и он не был агрессивным. И если Франция и без него чувствовала себя прекрасно, то осторожность датчан в такой ситуации даже слегка удивляла — они имели численное преимущество в центральной оси и могли бы действовать агрессивнее.

Кристиан Эриксен против Антуана Гризманна. Фото Reuters

Пробуждение скадинавов

Дания провалила уже третий тайм на чемпионате мира, поэтому Юльманн снова решил все перетасовать — вместо Корнелиуса вышел Брейтуэйт. Нападение у скандинавов освежилось, а забил француз. Для Мбаппе это точно был не лучший матч в карьере, и почти час он действовал едва ли на 50% от своих возможностей. Но в нужный момент Кильян сверкнул, разыграв изящную двухходовку с Тео Эрнандесом.

Франция забила закономерный гол и по логике игры должна была откатиться в оборону и окончательно переключиться на контратаки. Но полуфиналисты Евро внезапно проснулись, причем разбудили их стандарты. В первом тайме датчане не подали ни одного углового, а после перерыва стали часто их исполнять. Один из них привел к голу: Эриксен навесил, Андерсен скорректировал подачу, а Кристенсен сравнял счет.

Крутой Мбаппе

Датчане включились, но поздновато. Лишь после 60-й минуты они стали напоминать ту славную команду, которая разрывала многих полтора года назад. Пошли и моменты: Линдстрем упустил роскошный шанс вывести свою сборную вперед, но Льорис выручил «Трехцветных». На этом небольшом отрезке Франция была по-настоящему уязвима и должна быть рада, что не пропустила больше одного.

В концовке французы вновь перехватили инициативу и все-таки дожали Данию. Снова в свете прожекторов оказался Мбаппе — его рывок за спины защитникам позволил Франции вновь выйти вперед и, как оказалось, выиграть.

Для Кильяна это очень важный дубль. Мало того что его сборная обеспечила себе место в 1/8 финала, так еще и обыграла мощного противника. В таких встречах обычно и добываются серьезные индивидуальные награды, которых Мбаппе пока не хватает.

Ну а Дания — на грани сенсационного вылета.

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