Сегодня, 17:30
— Если попрошу описать финал ЧМ-2022 одним словом — какое подберете?
— Из цензурных? Величайший! Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола.
— Ай да формулировка.
— На мой взгляд, ничего ярче не было вообще — ни в одном турнире! Да, случались эпические камбэки в финалах Лиги чемпионов, например Барселона-1999, где потряс «Манчестер Юнайтед», или Стамбул-2005, когда феерил «Ливерпуль». Но все это меркнет по сравнению с тем, что сейчас выдали Аргентина и Франция, Месси и Мбаппе. Матч вместил столько драм и невероятных сюжетных поворотов, что не укладывается в голове!
— Хотя еще в середине второго тайма не было ощущения, что нас ждет нечто эпохальное.
— Так в этом и прелесть игры! Где за минуту может перевернуться абсолютно все! Турнир в Катаре подарил три матча, благодаря которым футбол выходит за узкие рамки спортивного мероприятия и становится частью мировой культуры. Голландия — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Аргентина — Франция — это что-то феноменальное! И по уровню мастерства, и по масштабу эмоций.
— Сыграли на одиннадцать — по десятибалльной шкале?
— Да! Мы привыкли, что шедевры — в картинных галереях, литературе, кинематографе. А в моем понимании воскресный финал — тоже шедевр! Думаю, все, кто смотрел матч, найдут в своей профессии отголоски того, что мы увидели на зеленом поле стадиона «Лусаил». Про забитый мяч бразильцем Ришарлисоном в ворота корейцев я уже говорил: «Можно смело в Третьяковку вешать! Это не гол, а произведение искусства! На века!» Из той же серии — гол Ди Марии в финале, пас Месси Альваресу в матче с Хорватией, розыгрыш штрафного с участием голландцев Копмайнерса и Вегхорста, гол Неймара тем же хорватам...
— Время от времени вы начинаете репортажи со стихотворений. Сами говорите — они как эпиграф к игре. Какие строчки особенно подошли бы к этому финалу?
— (После паузы.) Процитирую Виталия Калашникова, чудесного ростовского поэта:
Что-то предначертанное в нас
Скрыто, но однажды открывается —
Вам пора в дорогу — пробил час!
«Осторожно! Двери закрываются».
А дальше сказал бы о том, что мы отправляемся в финал, где через 90 или 120 минут узнаем не только чемпиона мира, но и, может, что-то новое о себе...
— Так что же случилось с Францией в первый час игры?
— С Францией случилась Аргентина! Если у Дидье Дешама состав читался, то Лионель Скалони приготовил очередной сюрприз — выпустил Ди Марию, да еще слева. Хотя предыдущие соперники французов старались давить через противоположный фланг, за который отвечают Мбаппе и Эрнандез-младший. Что в какой-то степени приносило успех. И вдруг все иначе. Блестящая игра Ди Марии, который на бровке разрывал Дембеле с Кунде, плюс фантастический кураж — это и обеспечило южноамериканцам тотальное преимущество в первые 60 с копейками минут.
— Ну а где в это время был Мбаппе?
— В шапке-невидимке. Центром поля безоговорочно владела Аргентина, до Килиана мяч просто не доходил. А если изредка и попадал к нему, защитники действовали безупречно, четко работала подстраховка. Хотя все равно трудно представить, как французы, имея в составе Мбаппе и Гризманна, за первый тайм ни разу не пробили в створ!
— Игра перевернулась внезапно, за пару минут. Откуда что взялось?
— У меня два объяснения. Одно из них иррациональное...
— Это прекрасно. С него и начнем.
— Мбаппе! Что отличает великого футболиста от обычного, пусть и топового? Проявление волшебства. Вот наступает момент озарения — и получайте гол из ничего! Как Килиан нашел себе позицию и вложился в удар — только гений на такое способен! И Франция сравняла счет.
— Объяснение номер два.
— Дешам наконец-то вернулся в игру. Его замены на 41-й минуте мне показались импульсивными. Как признание собственной ошибки с выбором состава. И с Жиру, который из-за травмы был явно не в порядке, и с Дембеле, который в Катаре в целом не блистал. Хотя Тюрам и Коло Муани не сразу вышли на первый план. Еще через полчаса последовала вторая порция замен, на поле появились Камавинга с Команом — и тут уже все заработало. Коман обокрал Месси, включился Коло Муани, Отаменди завалил его в штрафной, и Мбаппе хладнокровно реализовал пенальти.
— О чем вы подумали, когда на табло загорелось 2:2?
— О том, что аргентинцы вряд ли выдержат овертайм. Их затрясло, стали чаще ошибаться. Понимали — игра утекает сквозь пальцы. Французы выглядели и быстрее, и свежее. Скамейка-то у Дешама великолепная. Вот про Скалони этого не скажешь. У него вообще ресурс ограниченный. Давайте пофантазируем — сколько игроков стартового состава сборной Аргентины попало бы во французскую основу? Разумеется, Месси. Ну а кто еще?
— Фернандес и Ди Мария.
— Пожалуй. Всё! Кроме Франции по подбору исполнителей Аргентина уступает сейчас и Бразилии, и Англии, и даже Португалии. Но разве кто-то скажет, что у Скалони команда хуже по качеству игры? Скучнее? Нет! Аргентина заслуженно стала чемпионом! В этом колоссальная заслуга Скалони и его штаба, куда, напомню, входят Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Да, в их распоряжении был гений — Месси. Но и тренеры сработали блистательно.
— Скалони — лучший тренер чемпионата?
— Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников ЧМ-2022. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно. Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника.
— Накануне финала вы назвали Льориса самым слабым звеном в сборной Франции. На что Василий Уткин отреагировал репликой в соцсетях: «Не могу разделить эту точку зрения. Прям никак. Мало того — я фраппирован».
— Я манкирую его фраппированность. Вообще-то Льорис в «Тоттенхэме» нередко чудит. Напоминает другого чемпиона мира — Бартеза. Такой же нервный, непредсказуемый. Может всю игру тащить, а потом бац — и добрый вечер. На ровном месте!
— Эмилиано Мартинес сильнее?
— Конечно! Хотя в Катаре Льорис отыграл надежно, результативных ошибок не допустил. В финале был прекрасен. Как он вытащил мяч из-под перекладины после мощнейшего удара Месси на 90-й минуте?!
— Лучшим вратарем турнира признали Мартинеса.
— Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала!
— Я не ослышался? Ни Месси, ни Мбаппе — а Мартинес?
— Да! Хет-трик Килиана впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Коло Муани едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой: «Бюст на родину героя!»
— Кто для вас MVP турнира?
— Ох, вопрос! Понятно, Месси заслужил победу в этой номинации. Он — чемпион мира. Без него Аргентина так бы далеко не прошла. Но если бы наградили Мбаппе, никто бы не удивился. Он выиграл бомбардирскую гонку, забил 8 мячей, из них три в финале, и в безнадежной ситуации дотащил Францию до серии пенальти...
— И?
— Честное слово — я не знаю, как между двумя гениями, которые провели выдающийся турнир, выбрать самого-самого. Да и стоит ли? Для меня в Катаре они вне категории оценок.
— Зайду с другой стороны. Для Андрея Аршавина лучший игрок в истории мирового футбола — Месси. А для вас кто?
— Из тех, кого видел своими глазами, — бразилец Роналдо.
— Извольте объяснить.
— Мы говорим о гениальных футболистах, которые на поле умеют абсолютно всё. Вытворяют с мячом такие трюки, что сидишь с открытым ртом. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры.
— Об игре какой сборной на ЧМ-2022 можете сказать — чистый мед?
— Аргентина! Скалони сколотил сильную команду, за которой очень интересно наблюдать. То же самое относится к Бразилии. Тите привез в Катар футболистов, которые не любят простых решений, всегда придумывают что-то нетривиальное. Смотреть на эти команды — наслаждение! Жаль, мы так и не увидели встречу Бразилии и Аргентины в полуфинале. Матч был бы огненный!
— Не считая Марокко — команда-открытие?
— Ну, в этом смысле у марокканцев точно нет конкурентов. Японцы тоже навели шороху, но они и на ЧМ-2018 успели пошуметь. Для меня их бойкая игра в Катаре — не сюрприз. А вот от Марокко попадания в полуфинал не ждал никто.
— Худшая по качеству игры команда чемпионата?
— Как на любом турнире, были и здесь «пассажиры» — Катар, Уэльс... И все-таки главное разочарование — Дания. Если исходить из соотношения возможностей и реализации.
— Что же сгубило датчан?
— Не пошла игра у Эриксена — и остальные сразу скисли. Хотя мы помним, насколько здорово смотрелись на Евро-2020 фланговые Васс и Меле. В атаке выделялись Дамсгор и Дольберг. В Катаре же все они провалились. Один забитый гол за три матча, поражение от более чем скромной Австралии, бледная игра с Тунисом... Кошмар!
— Главное имя, которое для вас открыл этот чемпионат?
— Выделю двоих — Фернандеса и Амрабата. Аргентинец моложе, всего 21 год, начинал турнир запасным. Но с третьего тура в основе, и сейчас это стрежневая фигура в середине поля. Цепкий, быстрый, рассудительный. Марокканец — старше, ему 26. Поражает надежностью и невероятной работоспособностью. В Катаре провел все матчи без замен. Даже в проигранной хорватам битве за бронзу был очень хорош. Причем из-за травм партнеров заканчивал игру уже как центральный защитник. Во многом благодаря Амрабату Марокко в четверке сильнейших команд планеты. Думаю, у топ-клубов и он, и Фернандес будут теперь нарасхват.
— Футболист, о котором до ЧМ-2022 имели одно представление — а сегодня оно совершенно другое?
— Гризманн. Да, финал ему не удался, но в шести предыдущих матчах был бесподобен. Успевал везде, изящно сочетал креатив с черновой работой. Такого влияния Антуана на игру сборной Франции никто не ожидал. Прежде-то что там, что в клубе у него была иная роль. Оказывается, в 31 год можно вынужденно сменить позицию — и засверкать новыми красками.
— То, что ЧМ-2022 прошел мимо вас как для комментатора, — огромное разочарование?
— Жалеть надо лишь о том, что ты реально мог бы изменить. Все остальное — просто часть твоей биографии. У меня вообще странные отношения с чемпионатами мира. Вроде в профессии уже давно, а прокомментировал там то ли два, то ли три матча.
— Как?!
— Не забывайте — у «НТВ-Плюс» не было прав на телетрансляцию ЧМ, поэтому и в Германии-2006, и в ЮАР-2010, и в Бразилии-2014 я репортерствовал. Мой первый чемпионат мира в качестве комментатора — Россия-2018. А теперь я штатный сотрудник Первого канала.
— Где ЧМ-2022 не показывали.
— Да. Ну не складывается у меня пока с чемпионатами мира! Обидно? Не то слово! Но не назову это огромным разочарованием. Именно потому, что повлиять на ситуацию никак не мог.
— К ЧМ-2022 вы все-таки прикоснулись. Вырвались в Катар на три дня, посетили несколько матчей, сняли блог для «Коммент.Шоу». Снова почувствовали себя репортером?
— Да, вспомнил времена, когда готовил сюжеты, гоняя со штативом наперевес. Правда, сейчас его не было, и снимал уже в блогерском формате. Это гораздо проще. Что вижу, то пою.
— Акын с камерой.
— Вот-вот. Ходил на матчи по билету, сидел на трибуне с обычными болельщиками... Спасибо «Коммент.Шоу» за такую возможность. Кайфанул.
— Во время ЧМ-2022 заключили хоть одно пари?
— Даже два. Шеф-редактору «Коммент.Шоу» проиграл бутылку виски. В четвертьфинале он на Францию ставил, а я — на Англию. Зато с Нобелем Арустамяном выиграли 25-летний армянский коньяк у Кости Генича.
— Повод?
— Костя уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко.
— Генич уже проставился?
— Нет. Говорит, спешить ему некуда. Аргументирует тем, что я коньяк, проигранный в результате предыдущего спора, слишком долго отдавал.
— Так, а это что за история?
— Три года назад Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Команда резко преобразилась, и я предположил, что она по итогам сезона попадет в еврокубки. Костя был уверен, что этого не случится. Ну и забились аж на ящик коньяка. Я проиграл.
— Отдавали действительно долго?
— Да. Не потому, что хотел слиться — просто так складывались обстоятельства. Но в конце концов купил шесть бутылок «Арарата» и вручил Геничу.
— Распили вместе?
— Ха! Нет. Оставлю это на совести Константина.
— Возвращаясь к чемпионату мира — были еще яркие споры?
— В эфире «Коммент.Шоу» вспыхивали мощные дискуссии с Леонидом Слуцким. По двум вопросам мы капитально разошлись.
— Это по каким же?
— Криштиану Роналду. И сборная Германии.
— Прям искрило?
— Да, была ожесточенная полемика. Криштиану обсуждали накануне турнира. Я, как и в интервью «СЭ», напирал на то, что с нынешним Роналду команда становится слабее. Что эго португальца перевешивает плюсы. А Слуцкий говорил: «Тренер обязан найти с Криштиану общий язык и выпускать на поле, потому что это великий футболист».
— После вылета Португалии к этой теме возвращались?
— Нет. Но вы сами видели, с какой проблемой столкнулся Фернанду Сантуш...
— Теперь про Германию.
— Мое мнение — как бы здорово команда ни атаковала, сколько бы ни набирала xG, но если она плохо обороняется, сложно выиграть чемпионат мира. Погубило немцев в Катаре то же, что и четыре года назад в России, — слабая игра в защите. На мой взгляд, это звенья одной цепи.
— Что Леонид Викторович?
— Говорил, что надо смотреть на процесс и получать удовольствие от атакующего футбола, в который играет сборная Германии. А ранний вылет и поражение от Японии, кстати как и Испании, — стечение обстоятельств, не более. Я с этим категорически не согласен!
— Процитирую отрывок из вашего интервью «СЭ» накануне старта ЧМ-2022: «Если турнир принесет что-то новое в развитие игры благодаря хорошей форме звезд и высокой интенсивности, я скажу: «Чемпионат мира в Катаре — это круто!» Ну и?
— Начнем с того, что футбол был очень высокого уровня. А уж в финале особенно. Середина сезона, все в отличных кондициях, никакого опустошения — ни физического, ни морального. Это позволило не только насладиться лучшими качествами игроков, но и получить самый результативный чемпионат мира в истории! Если говорить о тактике, то мы увидели, что многие вернулись к системе 4-4-2. В последнее время было тотальное засилье схемы с тремя центральными защитниками — в разных вариациях. А в Катаре команд, использующих эту расстановку, можно пересчитать по пальцам одной руки нерадивого фрезеровщика.
— Образно.
— Сенсации тоже были. Успехи сборных Марокко и Хорватии дают возможность немножечко под другим углом посмотреть на футбол. Ты понимаешь, что даже безоговорочные фавориты, которые кажутся абсолютно неуязвимыми, могут внезапно оступиться. Ну и замечательно! Уникальным получился турнир в том числе благодаря его компактности. Болельщики, которые успевали в день ЧМ-2022 посетить два, а то и три матча, наверняка скажут Катару спасибо.
— Значит, готовы вслед за Джанни Инфантино повторить: «Это лучший чемпионат мира в истории»?
— Нет. Да и не стоит воспринимать слова президента ФИФА буквально. Они звучат каждые четыре года — обычный реверанс в адрес организаторов. Не сомневаюсь, то же самое будет и в 2026-м. Так что к высказыванию Инфантино отношусь с изрядной долей скептицизма. Трудно представить, что босс ФИФА заявит во всеуслышание: «Да-а, мы совершили ошибку, доверив чемпионат мира Катару». Разве что в его мемуарах, может, когда-нибудь и прочитаем об этом.
— На любом чемпионате есть ложка дегтя. Какая в Катаре?
— Скажу как человек, который там побывал, пусть и недолго. На таких турнирах хочется ощущения грандиозного праздника. Не только на территории стадиона, но и за его пределами. В Дохе этот важнейший эмоциональный компонент отсутствовал. С точки зрения атмосферы чемпионат мира в Катаре напомнил мне ЮАР, а не Германию, Бразилию или Россию. Правда, в Южной Африке было грустнее.
— Грустнее?!
— Ну да. В воздухе постоянно витала тревога. Почти весь турнир я провел в Йоханнесбурге — а это не самое спокойное место на Земле. По городу мы не гуляли. Как-то коллега около восьми вечера решил пройтись, подышать свежим воздухом. Отошел от гостиницы метров на сто — тут же подкатили полицейские. Усадили в машину, отвезли обратно в отель и сказали: «Не надо здесь ходить. Небезопасно».
— Это в Йоханнесбурге у Геннадия Орлова в супермаркете увели ноутбук?
— Нет, в Рио в 2014-м. Там тоже предупреждали, что надо быть начеку. Особенно в районе Копакабаны, где много криминала. Но общего ощущения тревоги все-таки не возникало. В отличие от ЮАР.
— У вас на этих турнирах тоже были ЧП?
— Бог миловал. Кстати, в Рио с приятелем произошла уникальная для тех мест история. В такси забыл рюкзак с деньгами, документами и авиабилетами. Мысленно с ними уже попрощался. Машину-то мы поймали с руки, телефона водителя не было. Ну и как в центре многомиллионного города найдешь таксиста? Но тот оказался порядочным, отвез всё в российское посольство. В итоге товарищ спокойно улетел домой.
— На ЧМ-2026 будет уже 48 команд. Рады?
— Ну что вы! Наоборот, возрастет количество бессмысленных матчей. Какими бы лозунгами ни прикрывались чиновники ФИФА, эта реформа точно не в интересах болельщиков. Хотя именно они — основная движущая сила футбола.
— Оптимальное количество команд на чемпионатах мира?
— 24. Если помните, так и было до 1998 года. 32, как сейчас, не смертельно, но уже на грани. А 48 — катастрофа! На мой взгляд, лучше ужесточить отбор, оставить в финальной стадии самых сильных. Для развития футбола это принесет больше пользы.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)