Денис Казанский: «Месси — гений. Но для меня лучший игрок в истории мирового футбола — Роналдо»

Популярный телекомментатор — об итогах ЧМ-2022.

Финал

— Если попрошу описать финал ЧМ-2022 одним словом — какое подберете?

— Из цензурных? Величайший! Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола.

— Ай да формулировка.

— На мой взгляд, ничего ярче не было вообще — ни в одном турнире! Да, случались эпические камбэки в финалах Лиги чемпионов, например Барселона-1999, где потряс «Манчестер Юнайтед», или Стамбул-2005, когда феерил «Ливерпуль». Но все это меркнет по сравнению с тем, что сейчас выдали Аргентина и Франция, Месси и Мбаппе. Матч вместил столько драм и невероятных сюжетных поворотов, что не укладывается в голове!

— Хотя еще в середине второго тайма не было ощущения, что нас ждет нечто эпохальное.

— Так в этом и прелесть игры! Где за минуту может перевернуться абсолютно все! Турнир в Катаре подарил три матча, благодаря которым футбол выходит за узкие рамки спортивного мероприятия и становится частью мировой культуры. Голландия — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Аргентина — Франция — это что-то феноменальное! И по уровню мастерства, и по масштабу эмоций.

— Сыграли на одиннадцать — по десятибалльной шкале?

— Да! Мы привыкли, что шедевры — в картинных галереях, литературе, кинематографе. А в моем понимании воскресный финал — тоже шедевр! Думаю, все, кто смотрел матч, найдут в своей профессии отголоски того, что мы увидели на зеленом поле стадиона «Лусаил». Про забитый мяч бразильцем Ришарлисоном в ворота корейцев я уже говорил: «Можно смело в Третьяковку вешать! Это не гол, а произведение искусства! На века!» Из той же серии — гол Ди Марии в финале, пас Месси Альваресу в матче с Хорватией, розыгрыш штрафного с участием голландцев Копмайнерса и Вегхорста, гол Неймара тем же хорватам...

— Время от времени вы начинаете репортажи со стихотворений. Сами говорите — они как эпиграф к игре. Какие строчки особенно подошли бы к этому финалу?

— (После паузы.) Процитирую Виталия Калашникова, чудесного ростовского поэта:

Что-то предначертанное в нас

Скрыто, но однажды открывается —

Вам пора в дорогу — пробил час!

«Осторожно! Двери закрываются».

А дальше сказал бы о том, что мы отправляемся в финал, где через 90 или 120 минут узнаем не только чемпиона мира, но и, может, что-то новое о себе...

Мбаппе

— Так что же случилось с Францией в первый час игры?

— С Францией случилась Аргентина! Если у Дидье Дешама состав читался, то Лионель Скалони приготовил очередной сюрприз — выпустил Ди Марию, да еще слева. Хотя предыдущие соперники французов старались давить через противоположный фланг, за который отвечают Мбаппе и Эрнандез-младший. Что в какой-то степени приносило успех. И вдруг все иначе. Блестящая игра Ди Марии, который на бровке разрывал Дембеле с Кунде, плюс фантастический кураж — это и обеспечило южноамериканцам тотальное преимущество в первые 60 с копейками минут.

— Ну а где в это время был Мбаппе?

— В шапке-невидимке. Центром поля безоговорочно владела Аргентина, до Килиана мяч просто не доходил. А если изредка и попадал к нему, защитники действовали безупречно, четко работала подстраховка. Хотя все равно трудно представить, как французы, имея в составе Мбаппе и Гризманна, за первый тайм ни разу не пробили в створ!

— Игра перевернулась внезапно, за пару минут. Откуда что взялось?

— У меня два объяснения. Одно из них иррациональное...

— Это прекрасно. С него и начнем.

— Мбаппе! Что отличает великого футболиста от обычного, пусть и топового? Проявление волшебства. Вот наступает момент озарения — и получайте гол из ничего! Как Килиан нашел себе позицию и вложился в удар — только гений на такое способен! И Франция сравняла счет.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

— Объяснение номер два.

— Дешам наконец-то вернулся в игру. Его замены на 41-й минуте мне показались импульсивными. Как признание собственной ошибки с выбором состава. И с Жиру, который из-за травмы был явно не в порядке, и с Дембеле, который в Катаре в целом не блистал. Хотя Тюрам и Коло Муани не сразу вышли на первый план. Еще через полчаса последовала вторая порция замен, на поле появились Камавинга с Команом — и тут уже все заработало. Коман обокрал Месси, включился Коло Муани, Отаменди завалил его в штрафной, и Мбаппе хладнокровно реализовал пенальти.

— О чем вы подумали, когда на табло загорелось 2:2?

— О том, что аргентинцы вряд ли выдержат овертайм. Их затрясло, стали чаще ошибаться. Понимали — игра утекает сквозь пальцы. Французы выглядели и быстрее, и свежее. Скамейка-то у Дешама великолепная. Вот про Скалони этого не скажешь. У него вообще ресурс ограниченный. Давайте пофантазируем — сколько игроков стартового состава сборной Аргентины попало бы во французскую основу? Разумеется, Месси. Ну а кто еще?

— Фернандес и Ди Мария.

— Пожалуй. Всё! Кроме Франции по подбору исполнителей Аргентина уступает сейчас и Бразилии, и Англии, и даже Португалии. Но разве кто-то скажет, что у Скалони команда хуже по качеству игры? Скучнее? Нет! Аргентина заслуженно стала чемпионом! В этом колоссальная заслуга Скалони и его штаба, куда, напомню, входят Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Да, в их распоряжении был гений — Месси. Но и тренеры сработали блистательно.

— Скалони — лучший тренер чемпионата?

— Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников ЧМ-2022. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно. Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника.

Бюст

— Накануне финала вы назвали Льориса самым слабым звеном в сборной Франции. На что Василий Уткин отреагировал репликой в соцсетях: «Не могу разделить эту точку зрения. Прям никак. Мало того — я фраппирован».

— Я манкирую его фраппированность. Вообще-то Льорис в «Тоттенхэме» нередко чудит. Напоминает другого чемпиона мира — Бартеза. Такой же нервный, непредсказуемый. Может всю игру тащить, а потом бац — и добрый вечер. На ровном месте!

— Эмилиано Мартинес сильнее?

— Конечно! Хотя в Катаре Льорис отыграл надежно, результативных ошибок не допустил. В финале был прекрасен. Как он вытащил мяч из-под перекладины после мощнейшего удара Месси на 90-й минуте?!

— Лучшим вратарем турнира признали Мартинеса.

— Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала!

Эмилиано Мартинес. Фото AFP

— Я не ослышался? Ни Месси, ни Мбаппе — а Мартинес?

— Да! Хет-трик Килиана впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Коло Муани едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой: «Бюст на родину героя!»

— Кто для вас MVP турнира?

— Ох, вопрос! Понятно, Месси заслужил победу в этой номинации. Он — чемпион мира. Без него Аргентина так бы далеко не прошла. Но если бы наградили Мбаппе, никто бы не удивился. Он выиграл бомбардирскую гонку, забил 8 мячей, из них три в финале, и в безнадежной ситуации дотащил Францию до серии пенальти...

— И?

— Честное слово — я не знаю, как между двумя гениями, которые провели выдающийся турнир, выбрать самого-самого. Да и стоит ли? Для меня в Катаре они вне категории оценок.

— Зайду с другой стороны. Для Андрея Аршавина лучший игрок в истории мирового футбола — Месси. А для вас кто?

— Из тех, кого видел своими глазами, — бразилец Роналдо.

— Извольте объяснить.

— Мы говорим о гениальных футболистах, которые на поле умеют абсолютно всё. Вытворяют с мячом такие трюки, что сидишь с открытым ртом. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры.

Открытия

— Об игре какой сборной на ЧМ-2022 можете сказать — чистый мед?

— Аргентина! Скалони сколотил сильную команду, за которой очень интересно наблюдать. То же самое относится к Бразилии. Тите привез в Катар футболистов, которые не любят простых решений, всегда придумывают что-то нетривиальное. Смотреть на эти команды — наслаждение! Жаль, мы так и не увидели встречу Бразилии и Аргентины в полуфинале. Матч был бы огненный!

— Не считая Марокко — команда-открытие?

— Ну, в этом смысле у марокканцев точно нет конкурентов. Японцы тоже навели шороху, но они и на ЧМ-2018 успели пошуметь. Для меня их бойкая игра в Катаре — не сюрприз. А вот от Марокко попадания в полуфинал не ждал никто.

— Худшая по качеству игры команда чемпионата?

— Как на любом турнире, были и здесь «пассажиры» — Катар, Уэльс... И все-таки главное разочарование — Дания. Если исходить из соотношения возможностей и реализации.

— Что же сгубило датчан?

— Не пошла игра у Эриксена — и остальные сразу скисли. Хотя мы помним, насколько здорово смотрелись на Евро-2020 фланговые Васс и Меле. В атаке выделялись Дамсгор и Дольберг. В Катаре же все они провалились. Один забитый гол за три матча, поражение от более чем скромной Австралии, бледная игра с Тунисом... Кошмар!

Энцо Фернандес. Фото Reuters

— Главное имя, которое для вас открыл этот чемпионат?

— Выделю двоих — Фернандеса и Амрабата. Аргентинец моложе, всего 21 год, начинал турнир запасным. Но с третьего тура в основе, и сейчас это стрежневая фигура в середине поля. Цепкий, быстрый, рассудительный. Марокканец — старше, ему 26. Поражает надежностью и невероятной работоспособностью. В Катаре провел все матчи без замен. Даже в проигранной хорватам битве за бронзу был очень хорош. Причем из-за травм партнеров заканчивал игру уже как центральный защитник. Во многом благодаря Амрабату Марокко в четверке сильнейших команд планеты. Думаю, у топ-клубов и он, и Фернандес будут теперь нарасхват.

— Футболист, о котором до ЧМ-2022 имели одно представление — а сегодня оно совершенно другое?

— Гризманн. Да, финал ему не удался, но в шести предыдущих матчах был бесподобен. Успевал везде, изящно сочетал креатив с черновой работой. Такого влияния Антуана на игру сборной Франции никто не ожидал. Прежде-то что там, что в клубе у него была иная роль. Оказывается, в 31 год можно вынужденно сменить позицию — и засверкать новыми красками.

Пари

— То, что ЧМ-2022 прошел мимо вас как для комментатора, — огромное разочарование?

— Жалеть надо лишь о том, что ты реально мог бы изменить. Все остальное — просто часть твоей биографии. У меня вообще странные отношения с чемпионатами мира. Вроде в профессии уже давно, а прокомментировал там то ли два, то ли три матча.

— Как?!

— Не забывайте — у «НТВ-Плюс» не было прав на телетрансляцию ЧМ, поэтому и в Германии-2006, и в ЮАР-2010, и в Бразилии-2014 я репортерствовал. Мой первый чемпионат мира в качестве комментатора — Россия-2018. А теперь я штатный сотрудник Первого канала.

— Где ЧМ-2022 не показывали.

— Да. Ну не складывается у меня пока с чемпионатами мира! Обидно? Не то слово! Но не назову это огромным разочарованием. Именно потому, что повлиять на ситуацию никак не мог.

— К ЧМ-2022 вы все-таки прикоснулись. Вырвались в Катар на три дня, посетили несколько матчей, сняли блог для «Коммент.Шоу». Снова почувствовали себя репортером?

— Да, вспомнил времена, когда готовил сюжеты, гоняя со штативом наперевес. Правда, сейчас его не было, и снимал уже в блогерском формате. Это гораздо проще. Что вижу, то пою.

— Акын с камерой.

— Вот-вот. Ходил на матчи по билету, сидел на трибуне с обычными болельщиками... Спасибо «Коммент.Шоу» за такую возможность. Кайфанул.

— Во время ЧМ-2022 заключили хоть одно пари?

— Даже два. Шеф-редактору «Коммент.Шоу» проиграл бутылку виски. В четвертьфинале он на Францию ставил, а я — на Англию. Зато с Нобелем Арустамяном выиграли 25-летний армянский коньяк у Кости Генича.

— Повод?

— Костя уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко.

— Генич уже проставился?

— Нет. Говорит, спешить ему некуда. Аргументирует тем, что я коньяк, проигранный в результате предыдущего спора, слишком долго отдавал.

— Так, а это что за история?

— Три года назад Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Команда резко преобразилась, и я предположил, что она по итогам сезона попадет в еврокубки. Костя был уверен, что этого не случится. Ну и забились аж на ящик коньяка. Я проиграл.

— Отдавали действительно долго?

— Да. Не потому, что хотел слиться — просто так складывались обстоятельства. Но в конце концов купил шесть бутылок «Арарата» и вручил Геничу.

— Распили вместе?

— Ха! Нет. Оставлю это на совести Константина.

— Возвращаясь к чемпионату мира — были еще яркие споры?

— В эфире «Коммент.Шоу» вспыхивали мощные дискуссии с Леонидом Слуцким. По двум вопросам мы капитально разошлись.

— Это по каким же?

— Криштиану Роналду. И сборная Германии.

— Прям искрило?

— Да, была ожесточенная полемика. Криштиану обсуждали накануне турнира. Я, как и в интервью «СЭ», напирал на то, что с нынешним Роналду команда становится слабее. Что эго португальца перевешивает плюсы. А Слуцкий говорил: «Тренер обязан найти с Криштиану общий язык и выпускать на поле, потому что это великий футболист».

— После вылета Португалии к этой теме возвращались?

— Нет. Но вы сами видели, с какой проблемой столкнулся Фернанду Сантуш...

— Теперь про Германию.

— Мое мнение — как бы здорово команда ни атаковала, сколько бы ни набирала xG, но если она плохо обороняется, сложно выиграть чемпионат мира. Погубило немцев в Катаре то же, что и четыре года назад в России, — слабая игра в защите. На мой взгляд, это звенья одной цепи.

— Что Леонид Викторович?

— Говорил, что надо смотреть на процесс и получать удовольствие от атакующего футбола, в который играет сборная Германии. А ранний вылет и поражение от Японии, кстати как и Испании, — стечение обстоятельств, не более. Я с этим категорически не согласен!

Доха

— Процитирую отрывок из вашего интервью «СЭ» накануне старта ЧМ-2022: «Если турнир принесет что-то новое в развитие игры благодаря хорошей форме звезд и высокой интенсивности, я скажу: «Чемпионат мира в Катаре — это круто!» Ну и?

— Начнем с того, что футбол был очень высокого уровня. А уж в финале особенно. Середина сезона, все в отличных кондициях, никакого опустошения — ни физического, ни морального. Это позволило не только насладиться лучшими качествами игроков, но и получить самый результативный чемпионат мира в истории! Если говорить о тактике, то мы увидели, что многие вернулись к системе 4-4-2. В последнее время было тотальное засилье схемы с тремя центральными защитниками — в разных вариациях. А в Катаре команд, использующих эту расстановку, можно пересчитать по пальцам одной руки нерадивого фрезеровщика.

— Образно.

— Сенсации тоже были. Успехи сборных Марокко и Хорватии дают возможность немножечко под другим углом посмотреть на футбол. Ты понимаешь, что даже безоговорочные фавориты, которые кажутся абсолютно неуязвимыми, могут внезапно оступиться. Ну и замечательно! Уникальным получился турнир в том числе благодаря его компактности. Болельщики, которые успевали в день ЧМ-2022 посетить два, а то и три матча, наверняка скажут Катару спасибо.

— Значит, готовы вслед за Джанни Инфантино повторить: «Это лучший чемпионат мира в истории»?

— Нет. Да и не стоит воспринимать слова президента ФИФА буквально. Они звучат каждые четыре года — обычный реверанс в адрес организаторов. Не сомневаюсь, то же самое будет и в 2026-м. Так что к высказыванию Инфантино отношусь с изрядной долей скептицизма. Трудно представить, что босс ФИФА заявит во всеуслышание: «Да-а, мы совершили ошибку, доверив чемпионат мира Катару». Разве что в его мемуарах, может, когда-нибудь и прочитаем об этом.

— На любом чемпионате есть ложка дегтя. Какая в Катаре?

— Скажу как человек, который там побывал, пусть и недолго. На таких турнирах хочется ощущения грандиозного праздника. Не только на территории стадиона, но и за его пределами. В Дохе этот важнейший эмоциональный компонент отсутствовал. С точки зрения атмосферы чемпионат мира в Катаре напомнил мне ЮАР, а не Германию, Бразилию или Россию. Правда, в Южной Африке было грустнее.

— Грустнее?!

— Ну да. В воздухе постоянно витала тревога. Почти весь турнир я провел в Йоханнесбурге — а это не самое спокойное место на Земле. По городу мы не гуляли. Как-то коллега около восьми вечера решил пройтись, подышать свежим воздухом. Отошел от гостиницы метров на сто — тут же подкатили полицейские. Усадили в машину, отвезли обратно в отель и сказали: «Не надо здесь ходить. Небезопасно».

— Это в Йоханнесбурге у Геннадия Орлова в супермаркете увели ноутбук?

— Нет, в Рио в 2014-м. Там тоже предупреждали, что надо быть начеку. Особенно в районе Копакабаны, где много криминала. Но общего ощущения тревоги все-таки не возникало. В отличие от ЮАР.

— У вас на этих турнирах тоже были ЧП?

— Бог миловал. Кстати, в Рио с приятелем произошла уникальная для тех мест история. В такси забыл рюкзак с деньгами, документами и авиабилетами. Мысленно с ними уже попрощался. Машину-то мы поймали с руки, телефона водителя не было. Ну и как в центре многомиллионного города найдешь таксиста? Но тот оказался порядочным, отвез всё в российское посольство. В итоге товарищ спокойно улетел домой.

— На ЧМ-2026 будет уже 48 команд. Рады?

— Ну что вы! Наоборот, возрастет количество бессмысленных матчей. Какими бы лозунгами ни прикрывались чиновники ФИФА, эта реформа точно не в интересах болельщиков. Хотя именно они — основная движущая сила футбола.

— Оптимальное количество команд на чемпионатах мира?

— 24. Если помните, так и было до 1998 года. 32, как сейчас, не смертельно, но уже на грани. А 48 — катастрофа! На мой взгляд, лучше ужесточить отбор, оставить в финальной стадии самых сильных. Для развития футбола это принесет больше пользы.