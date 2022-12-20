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ЧМ-2022

Сегодня, 17:30

Денис Казанский: «Месси — гений. Но для меня лучший игрок в истории мирового футбола — Роналдо»

Александр Кружков
Обозреватель
Лионель Месси и Роналдо.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Эмилиано Мартинес.
Фото AFP
Энцо Фернандес.
Фото Reuters
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Популярный телекомментатор — об итогах ЧМ-2022.

Финал

— Если попрошу описать финал ЧМ-2022 одним словом — какое подберете?

— Из цензурных? Величайший! Это лучший футбол в истории игры. И лучшая игра в истории футбола.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

— Ай да формулировка.

— На мой взгляд, ничего ярче не было вообще — ни в одном турнире! Да, случались эпические камбэки в финалах Лиги чемпионов, например Барселона-1999, где потряс «Манчестер Юнайтед», или Стамбул-2005, когда феерил «Ливерпуль». Но все это меркнет по сравнению с тем, что сейчас выдали Аргентина и Франция, Месси и Мбаппе. Матч вместил столько драм и невероятных сюжетных поворотов, что не укладывается в голове!

— Хотя еще в середине второго тайма не было ощущения, что нас ждет нечто эпохальное.

— Так в этом и прелесть игры! Где за минуту может перевернуться абсолютно все! Турнир в Катаре подарил три матча, благодаря которым футбол выходит за узкие рамки спортивного мероприятия и становится частью мировой культуры. Голландия — Аргентина, Хорватия — Бразилия и Аргентина — Франция — это что-то феноменальное! И по уровню мастерства, и по масштабу эмоций.

— Сыграли на одиннадцать — по десятибалльной шкале?

— Да! Мы привыкли, что шедевры — в картинных галереях, литературе, кинематографе. А в моем понимании воскресный финал — тоже шедевр! Думаю, все, кто смотрел матч, найдут в своей профессии отголоски того, что мы увидели на зеленом поле стадиона «Лусаил». Про забитый мяч бразильцем Ришарлисоном в ворота корейцев я уже говорил: «Можно смело в Третьяковку вешать! Это не гол, а произведение искусства! На века!» Из той же серии — гол Ди Марии в финале, пас Месси Альваресу в матче с Хорватией, розыгрыш штрафного с участием голландцев Копмайнерса и Вегхорста, гол Неймара тем же хорватам...

— Время от времени вы начинаете репортажи со стихотворений. Сами говорите — они как эпиграф к игре. Какие строчки особенно подошли бы к этому финалу?

— (После паузы.) Процитирую Виталия Калашникова, чудесного ростовского поэта:

Что-то предначертанное в нас

Скрыто, но однажды открывается —

Вам пора в дорогу — пробил час!

«Осторожно! Двери закрываются».

А дальше сказал бы о том, что мы отправляемся в финал, где через 90 или 120 минут узнаем не только чемпиона мира, но и, может, что-то новое о себе...

Килиан Мбаппе. Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

Мбаппе

— Так что же случилось с Францией в первый час игры?

— С Францией случилась Аргентина! Если у Дидье Дешама состав читался, то Лионель Скалони приготовил очередной сюрприз — выпустил Ди Марию, да еще слева. Хотя предыдущие соперники французов старались давить через противоположный фланг, за который отвечают Мбаппе и Эрнандез-младший. Что в какой-то степени приносило успех. И вдруг все иначе. Блестящая игра Ди Марии, который на бровке разрывал Дембеле с Кунде, плюс фантастический кураж — это и обеспечило южноамериканцам тотальное преимущество в первые 60 с копейками минут.

— Ну а где в это время был Мбаппе?

— В шапке-невидимке. Центром поля безоговорочно владела Аргентина, до Килиана мяч просто не доходил. А если изредка и попадал к нему, защитники действовали безупречно, четко работала подстраховка. Хотя все равно трудно представить, как французы, имея в составе Мбаппе и Гризманна, за первый тайм ни разу не пробили в створ!

— Игра перевернулась внезапно, за пару минут. Откуда что взялось?

— У меня два объяснения. Одно из них иррациональное...

— Это прекрасно. С него и начнем.

— Мбаппе! Что отличает великого футболиста от обычного, пусть и топового? Проявление волшебства. Вот наступает момент озарения — и получайте гол из ничего! Как Килиан нашел себе позицию и вложился в удар — только гений на такое способен! И Франция сравняла счет.

Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

— Объяснение номер два.

— Дешам наконец-то вернулся в игру. Его замены на 41-й минуте мне показались импульсивными. Как признание собственной ошибки с выбором состава. И с Жиру, который из-за травмы был явно не в порядке, и с Дембеле, который в Катаре в целом не блистал. Хотя Тюрам и Коло Муани не сразу вышли на первый план. Еще через полчаса последовала вторая порция замен, на поле появились Камавинга с Команом — и тут уже все заработало. Коман обокрал Месси, включился Коло Муани, Отаменди завалил его в штрафной, и Мбаппе хладнокровно реализовал пенальти.

— О чем вы подумали, когда на табло загорелось 2:2?

— О том, что аргентинцы вряд ли выдержат овертайм. Их затрясло, стали чаще ошибаться. Понимали — игра утекает сквозь пальцы. Французы выглядели и быстрее, и свежее. Скамейка-то у Дешама великолепная. Вот про Скалони этого не скажешь. У него вообще ресурс ограниченный. Давайте пофантазируем — сколько игроков стартового состава сборной Аргентины попало бы во французскую основу? Разумеется, Месси. Ну а кто еще?

— Фернандес и Ди Мария.

— Пожалуй. Всё! Кроме Франции по подбору исполнителей Аргентина уступает сейчас и Бразилии, и Англии, и даже Португалии. Но разве кто-то скажет, что у Скалони команда хуже по качеству игры? Скучнее? Нет! Аргентина заслуженно стала чемпионом! В этом колоссальная заслуга Скалони и его штаба, куда, напомню, входят Вальтер Самуэль, Пабло Аймар и Роберто Айяла. Да, в их распоряжении был гений — Месси. Но и тренеры сработали блистательно.

— Скалони — лучший тренер чемпионата?

— Сто процентов! Если бы французы вырвали победу в финале, я бы все равно сказал, что Скалони — номер один. Потому что Аргентина — самая тренерская команда из участников ЧМ-2022. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно. Ты никогда не знаешь, в какой футбол будет играть Скалони. Он вечно в творческом поиске, ищет какие-то ходы для усиления игры, тщательно готовит ее под конкретного соперника.

Уго Льорис. Денис Казанский назвал вратаря Льориса самым слабым звеном в сборной Франции

Бюст

— Накануне финала вы назвали Льориса самым слабым звеном в сборной Франции. На что Василий Уткин отреагировал репликой в соцсетях: «Не могу разделить эту точку зрения. Прям никак. Мало того — я фраппирован».

— Я манкирую его фраппированность. Вообще-то Льорис в «Тоттенхэме» нередко чудит. Напоминает другого чемпиона мира — Бартеза. Такой же нервный, непредсказуемый. Может всю игру тащить, а потом бац — и добрый вечер. На ровном месте!

— Эмилиано Мартинес сильнее?

— Конечно! Хотя в Катаре Льорис отыграл надежно, результативных ошибок не допустил. В финале был прекрасен. Как он вытащил мяч из-под перекладины после мощнейшего удара Месси на 90-й минуте?!

— Лучшим вратарем турнира признали Мартинеса.

— Справедливо. Больше вам скажу. Для меня Эмилиано — главная звезда финала!

Эмилиано Мартинес. Фото AFP
Эмилиано Мартинес.
Фото AFP

— Я не ослышался? Ни Месси, ни Мбаппе — а Мартинес?

— Да! Хет-трик Килиана впечатлил. Но Мбаппе и Месси из другой галактики. А Эмилиано земной человек, который творил чудеса. Чего только стоит сумасшедшее спасение на последних секундах дополнительного времени, когда Коло Муани едва не похоронил Аргентину! В серии пенальти вратарь тоже был великолепен — как и с голландцами. В Советском Союзе такие подвиги оценили бы фразой: «Бюст на родину героя!»

— Кто для вас MVP турнира?

— Ох, вопрос! Понятно, Месси заслужил победу в этой номинации. Он — чемпион мира. Без него Аргентина так бы далеко не прошла. Но если бы наградили Мбаппе, никто бы не удивился. Он выиграл бомбардирскую гонку, забил 8 мячей, из них три в финале, и в безнадежной ситуации дотащил Францию до серии пенальти...

— И?

— Честное слово — я не знаю, как между двумя гениями, которые провели выдающийся турнир, выбрать самого-самого. Да и стоит ли? Для меня в Катаре они вне категории оценок.

— Зайду с другой стороны. Для Андрея Аршавина лучший игрок в истории мирового футбола — Месси. А для вас кто?

— Из тех, кого видел своими глазами, — бразилец Роналдо.

— Извольте объяснить.

— Мы говорим о гениальных футболистах, которые на поле умеют абсолютно всё. Вытворяют с мячом такие трюки, что сидишь с открытым ртом. Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Открытия

— Об игре какой сборной на ЧМ-2022 можете сказать — чистый мед?

— Аргентина! Скалони сколотил сильную команду, за которой очень интересно наблюдать. То же самое относится к Бразилии. Тите привез в Катар футболистов, которые не любят простых решений, всегда придумывают что-то нетривиальное. Смотреть на эти команды — наслаждение! Жаль, мы так и не увидели встречу Бразилии и Аргентины в полуфинале. Матч был бы огненный!

— Не считая Марокко — команда-открытие?

— Ну, в этом смысле у марокканцев точно нет конкурентов. Японцы тоже навели шороху, но они и на ЧМ-2018 успели пошуметь. Для меня их бойкая игра в Катаре — не сюрприз. А вот от Марокко попадания в полуфинал не ждал никто.

— Худшая по качеству игры команда чемпионата?

— Как на любом турнире, были и здесь «пассажиры» — Катар, Уэльс... И все-таки главное разочарование — Дания. Если исходить из соотношения возможностей и реализации.

— Что же сгубило датчан?

— Не пошла игра у Эриксена — и остальные сразу скисли. Хотя мы помним, насколько здорово смотрелись на Евро-2020 фланговые Васс и Меле. В атаке выделялись Дамсгор и Дольберг. В Катаре же все они провалились. Один забитый гол за три матча, поражение от более чем скромной Австралии, бледная игра с Тунисом... Кошмар!

Энцо Фернандес. Фото Reuters
Энцо Фернандес.
Фото Reuters

— Главное имя, которое для вас открыл этот чемпионат?

— Выделю двоих — Фернандеса и Амрабата. Аргентинец моложе, всего 21 год, начинал турнир запасным. Но с третьего тура в основе, и сейчас это стрежневая фигура в середине поля. Цепкий, быстрый, рассудительный. Марокканец — старше, ему 26. Поражает надежностью и невероятной работоспособностью. В Катаре провел все матчи без замен. Даже в проигранной хорватам битве за бронзу был очень хорош. Причем из-за травм партнеров заканчивал игру уже как центральный защитник. Во многом благодаря Амрабату Марокко в четверке сильнейших команд планеты. Думаю, у топ-клубов и он, и Фернандес будут теперь нарасхват.

— Футболист, о котором до ЧМ-2022 имели одно представление — а сегодня оно совершенно другое?

— Гризманн. Да, финал ему не удался, но в шести предыдущих матчах был бесподобен. Успевал везде, изящно сочетал креатив с черновой работой. Такого влияния Антуана на игру сборной Франции никто не ожидал. Прежде-то что там, что в клубе у него была иная роль. Оказывается, в 31 год можно вынужденно сменить позицию — и засверкать новыми красками.

Килиан Мбаппе бьет по&nbsp;воротам. ЧМ-2022: сумасшедшие сюжеты сумасшедшего финала. Колонка Казакова

Пари

— То, что ЧМ-2022 прошел мимо вас как для комментатора, — огромное разочарование?

— Жалеть надо лишь о том, что ты реально мог бы изменить. Все остальное — просто часть твоей биографии. У меня вообще странные отношения с чемпионатами мира. Вроде в профессии уже давно, а прокомментировал там то ли два, то ли три матча.

— Как?!

— Не забывайте — у «НТВ-Плюс» не было прав на телетрансляцию ЧМ, поэтому и в Германии-2006, и в ЮАР-2010, и в Бразилии-2014 я репортерствовал. Мой первый чемпионат мира в качестве комментатора — Россия-2018. А теперь я штатный сотрудник Первого канала.

— Где ЧМ-2022 не показывали.

— Да. Ну не складывается у меня пока с чемпионатами мира! Обидно? Не то слово! Но не назову это огромным разочарованием. Именно потому, что повлиять на ситуацию никак не мог.

— К ЧМ-2022 вы все-таки прикоснулись. Вырвались в Катар на три дня, посетили несколько матчей, сняли блог для «Коммент.Шоу». Снова почувствовали себя репортером?

— Да, вспомнил времена, когда готовил сюжеты, гоняя со штативом наперевес. Правда, сейчас его не было, и снимал уже в блогерском формате. Это гораздо проще. Что вижу, то пою.

— Акын с камерой.

— Вот-вот. Ходил на матчи по билету, сидел на трибуне с обычными болельщиками... Спасибо «Коммент.Шоу» за такую возможность. Кайфанул.

— Во время ЧМ-2022 заключили хоть одно пари?

— Даже два. Шеф-редактору «Коммент.Шоу» проиграл бутылку виски. В четвертьфинале он на Францию ставил, а я — на Англию. Зато с Нобелем Арустамяном выиграли 25-летний армянский коньяк у Кости Генича.

— Повод?

— Костя уверял, что в четвертьфинал выйдет Испания. Мы с Нобелем были за Марокко.

— Генич уже проставился?

— Нет. Говорит, спешить ему некуда. Аргументирует тем, что я коньяк, проигранный в результате предыдущего спора, слишком долго отдавал.

— Так, а это что за история?

— Три года назад Карло Анчелотти возглавил «Эвертон». Команда резко преобразилась, и я предположил, что она по итогам сезона попадет в еврокубки. Костя был уверен, что этого не случится. Ну и забились аж на ящик коньяка. Я проиграл.

— Отдавали действительно долго?

— Да. Не потому, что хотел слиться — просто так складывались обстоятельства. Но в конце концов купил шесть бутылок «Арарата» и вручил Геничу.

— Распили вместе?

— Ха! Нет. Оставлю это на совести Константина.

Два чемпиона мира, новый и&nbsp;предыдущий&nbsp;&mdash; Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе во&nbsp;время финального матча ЧМ-2022 в&nbsp;Катаре.

— Возвращаясь к чемпионату мира — были еще яркие споры?

— В эфире «Коммент.Шоу» вспыхивали мощные дискуссии с Леонидом Слуцким. По двум вопросам мы капитально разошлись.

— Это по каким же?

— Криштиану Роналду. И сборная Германии.

— Прям искрило?

— Да, была ожесточенная полемика. Криштиану обсуждали накануне турнира. Я, как и в интервью «СЭ», напирал на то, что с нынешним Роналду команда становится слабее. Что эго португальца перевешивает плюсы. А Слуцкий говорил: «Тренер обязан найти с Криштиану общий язык и выпускать на поле, потому что это великий футболист».

— После вылета Португалии к этой теме возвращались?

— Нет. Но вы сами видели, с какой проблемой столкнулся Фернанду Сантуш...

— Теперь про Германию.

— Мое мнение — как бы здорово команда ни атаковала, сколько бы ни набирала xG, но если она плохо обороняется, сложно выиграть чемпионат мира. Погубило немцев в Катаре то же, что и четыре года назад в России, — слабая игра в защите. На мой взгляд, это звенья одной цепи.

— Что Леонид Викторович?

— Говорил, что надо смотреть на процесс и получать удовольствие от атакующего футбола, в который играет сборная Германии. А ранний вылет и поражение от Японии, кстати как и Испании, — стечение обстоятельств, не более. Я с этим категорически не согласен!

Криштиану Роналду. Денис Казанский: «Самый сложный соперник для спортсмена — возраст. Криштиану эту борьбу проиграл»

Доха

— Процитирую отрывок из вашего интервью «СЭ» накануне старта ЧМ-2022: «Если турнир принесет что-то новое в развитие игры благодаря хорошей форме звезд и высокой интенсивности, я скажу: «Чемпионат мира в Катаре — это круто!» Ну и?

— Начнем с того, что футбол был очень высокого уровня. А уж в финале особенно. Середина сезона, все в отличных кондициях, никакого опустошения — ни физического, ни морального. Это позволило не только насладиться лучшими качествами игроков, но и получить самый результативный чемпионат мира в истории! Если говорить о тактике, то мы увидели, что многие вернулись к системе 4-4-2. В последнее время было тотальное засилье схемы с тремя центральными защитниками — в разных вариациях. А в Катаре команд, использующих эту расстановку, можно пересчитать по пальцам одной руки нерадивого фрезеровщика.

— Образно.

— Сенсации тоже были. Успехи сборных Марокко и Хорватии дают возможность немножечко под другим углом посмотреть на футбол. Ты понимаешь, что даже безоговорочные фавориты, которые кажутся абсолютно неуязвимыми, могут внезапно оступиться. Ну и замечательно! Уникальным получился турнир в том числе благодаря его компактности. Болельщики, которые успевали в день ЧМ-2022 посетить два, а то и три матча, наверняка скажут Катару спасибо.

— Значит, готовы вслед за Джанни Инфантино повторить: «Это лучший чемпионат мира в истории»?

— Нет. Да и не стоит воспринимать слова президента ФИФА буквально. Они звучат каждые четыре года — обычный реверанс в адрес организаторов. Не сомневаюсь, то же самое будет и в 2026-м. Так что к высказыванию Инфантино отношусь с изрядной долей скептицизма. Трудно представить, что босс ФИФА заявит во всеуслышание: «Да-а, мы совершили ошибку, доверив чемпионат мира Катару». Разве что в его мемуарах, может, когда-нибудь и прочитаем об этом.

— На любом чемпионате есть ложка дегтя. Какая в Катаре?

— Скажу как человек, который там побывал, пусть и недолго. На таких турнирах хочется ощущения грандиозного праздника. Не только на территории стадиона, но и за его пределами. В Дохе этот важнейший эмоциональный компонент отсутствовал. С точки зрения атмосферы чемпионат мира в Катаре напомнил мне ЮАР, а не Германию, Бразилию или Россию. Правда, в Южной Африке было грустнее.

Чемпионский автобус на&nbsp;улицах Дохи после победы сборной Аргентины в&nbsp;финале ЧМ-2022.

— Грустнее?!

— Ну да. В воздухе постоянно витала тревога. Почти весь турнир я провел в Йоханнесбурге — а это не самое спокойное место на Земле. По городу мы не гуляли. Как-то коллега около восьми вечера решил пройтись, подышать свежим воздухом. Отошел от гостиницы метров на сто — тут же подкатили полицейские. Усадили в машину, отвезли обратно в отель и сказали: «Не надо здесь ходить. Небезопасно».

— Это в Йоханнесбурге у Геннадия Орлова в супермаркете увели ноутбук?

— Нет, в Рио в 2014-м. Там тоже предупреждали, что надо быть начеку. Особенно в районе Копакабаны, где много криминала. Но общего ощущения тревоги все-таки не возникало. В отличие от ЮАР.

— У вас на этих турнирах тоже были ЧП?

— Бог миловал. Кстати, в Рио с приятелем произошла уникальная для тех мест история. В такси забыл рюкзак с деньгами, документами и авиабилетами. Мысленно с ними уже попрощался. Машину-то мы поймали с руки, телефона водителя не было. Ну и как в центре многомиллионного города найдешь таксиста? Но тот оказался порядочным, отвез всё в российское посольство. В итоге товарищ спокойно улетел домой.

— На ЧМ-2026 будет уже 48 команд. Рады?

— Ну что вы! Наоборот, возрастет количество бессмысленных матчей. Какими бы лозунгами ни прикрывались чиновники ФИФА, эта реформа точно не в интересах болельщиков. Хотя именно они — основная движущая сила футбола.

— Оптимальное количество команд на чемпионатах мира?

— 24. Если помните, так и было до 1998 года. 32, как сейчас, не смертельно, но уже на грани. А 48 — катастрофа! На мой взгляд, лучше ужесточить отбор, оставить в финальной стадии самых сильных. Для развития футбола это принесет больше пользы.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
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США
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1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
Скрыть
18.12
18:00
Аргентина
Франция
пен 4 : 2
3 : 3
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		6 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		7 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 10 (8 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 10 (7 + 3)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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