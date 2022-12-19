Сегодня, 21:10
История Карима Бензема и сборной Франции — как сериал, который предлагает массу интригующих сюжетов. А потом телеканал признает проект не имеющим перспективы и закрывает его, заставляя сценаристов лихорадочно все переписывать и пытаться свести дело к финалу, который не оставит зрителей в недоумении и с ощущением бездарно потраченного времени.
В данном случае точку поставил сам герой, написав: «Я приложил много усилий, допускал ошибки на своем пути. Но я горжусь тем, чего достиг. Я написал свою историю. И теперь она подошла к концу».
Вроде бы все формальности соблюдены, а чувство недосказанности все равно осталось. Тем более речь об одном из лучших нападающих последнего десятилетия и действующем обладателе «Золотого мяча». А тут — четыре предложения и менее двух десятков слов. Согласитесь, для истории, о которой говорит Бензема, как-то скупо. И это еще мягко говоря.
А еще нет сомнений в том, что, когда придет время прощаться с «Реалом», Карим напишет гораздо больше. И не только о себе, но и о клубе, партнерах, болельщиках. В случае со сборной — сплошные «я», хотя Бензема — совсем не эгоист. Особенно на поле, где он готов отдать ради команды и победы все, и даже чуточку больше.
Только в сборной — не сложилось. На его первом крупном турнире «Трехцветные» не вышли из группы на Евро-2008. Спустя два года — перед позором на ЧМ-2010 — форварда не включили в заявку. На европейском первенстве-2012 — ноль голов в четырех матчах и вылет в четвертьфинале. И только ЧМ-2014 стал лучиком света, который после трех голов в группе погас для Бензема и Франции в четвертьфинальной игре с будущими чемпионами немцами.
А потом случилась та самая история с интимным видео и шантажом Матье Вальбуэна. Для сериала — круто. Для жизни — ужасно. Причем за время многолетнего разбирательства многие так и не поняли, кем в этом криминальном сюжете оказался нападающий «Реала». То ли преступником, то ли соучастником, то ли жертвой обстоятельств и, мягко говоря, не самым умным человеком. Ответ на данный ребус не меняет сути — проект «Бензема и сборная» закрылся на шесть лет.
Тем не менее это могла быть история со счастливым концом. Перед Евро-2020 Карим возвращался в национальную команду в статусе настоящей суперзвезды, засиявшей всеми гранями таланта после ухода из «Реала» Криштиану Роналду. С бывшим партнером они зарубились на финише группового турнира, обменявшись голевыми дублями (2:2). Но в первом же матче на вылет, несмотря на еще два гола Бензема, французы сенсационно споткнулись на Швейцарии, а роковой в серии пенальти стала осечка Мбаппе, который больше всех радовался возвращению изгнанника в сборную.
Это была настоящая драма, но не развязка. Бензема еще успел выиграть Лигу наций, в «Финале четырех» забив Бельгии и Испании. Потом были очередная победа в Лиге чемпионов и «Золотой мяч», после чего грандиозный сценарий с победой на чемпионате мира в Катаре виделся одним из самых вероятных вариантов развития событий. Только вместо восклицательного знака роман со сборной завершился кляксой в последнем предложении.
Или даже в целой главе, потому что получивший травму Бензема в Дохе так и не сыграл, а количество слухов вокруг его отъезда из сборной зашкаливало. Про обвинения медиков в неправильном диагнозе, оказавшемся не таким печальным, как представили «Трехцветные». Про обиду на Дидье Дешама, который не дал игроку возможности лечиться в расположении сборной и не хотел неопределенности. Про пересуды о том, что без звездного форварда обстановка в команде стала лучше.
Карим сам подливал масла в огонь, отказавшись от приглашения на финал от президента Франции Эммануэля Макрона, и разместив в соцсетях загадочный пост со словами «Мне неинтересно». Да, в день игры с Аргентиной там же появилась запись в поддержку сборной, а близкие к игроку источники уверяли, что душой он вместе с командой и даже чувствует себя причастным к так и несостоявшемуся триумфу.
Но хоть ложечки и нашлись, осадок все равно остался. В виде ощущения, что у романа Бензема и сборной могло быть совсем другое содержание и тем более концовка. Не хуже, чем у Оливье Жиру, который стал чемпионом мира четыре года назад и после второго финала уходит в статусе лучшего снайпера в истории «Трехцветных». Однако свою историю в национальной команде Бензема так толком и не написал, и от этого немножечко грустно.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)