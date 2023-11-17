Месси толкнул соперника и схватил его за горло. Чем уругваец Оливера вывел Лео из себя

Жара в квалификации на чемпионат мира.

Неприятный инцидент произошел в матче квалификации чемпионата мира между Аргентиной и Уругваем. 17 ноября в битве южноамериканских грандов сильнее оказались последние (2:0), тем самым прервав 14-матчевую аргентинскую серию без поражений. Последний раз «Альбиселесте» уступали Саудовской Аравии в Катаре. Но запомнилась игра в первую очередь не счетом, а стычкой между Месси и полузащитником соперника Угарте.

Встречи в Латинской Америке известны своей грубостью — и этот матч не стал исключением. Сейчас в центре скандала оказался Лионель Месси — в ходе перепалки с уругвайцами он сначала толкнул, а потом схватил за горло защитника гостей Матиаса Оливеру.

Потасовка случилась в середине первого тайма, в ней участвовали сразу несколько футболистов от каждой сборной — Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес, Винья, Касерес и Оливера. Месси на правах капитана сначала пытался всех разнять, но вскоре не выдержал и начал отталкивать Оливеру, а после схватил его за горло.

Через пару минут история получила продолжение — полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте руками изобразил эротическое действие, попытавшись оскорбить Родриго Де Поля, чем спровоцировал очередную толкучку. Правда, по итогам конфликта судья не вынес ни одного предупреждения. Несмотря на то что в матче было больше 30 фолов, карточек было показано всего семь.

Месси высказался после игры по-отечески: «Это нормально для подобных матчей — это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного. Предпочитаю не говорить то, что думаю. Но этим молодым людям, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению. Эти матчи всегда были напряженными, но в них присутствовало взаимоуважение».

Сборная Аргентины, несмотря на поражение, занимает первую строчку в отборочной группе. В ноябре «Альбиселесте» предстоит сыграть с Бразилией, занимающей пятую строчку.