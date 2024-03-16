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16 марта, 19:20

Кубок Гагарина: «Авангард» проиграл «Локомотиву», «Трактор» победил «Динамо». Результаты и видео голов 16 марта

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Фото ХК «Динамо» Москва
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Первые матчи второго раунда Кубка Гагарина.

16 марта

«Авангард» — «Локомотив» — 1:2 2ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Николишин — 2 (Юрчо, Чистяков), 12:34 — 1:0. Шалунов — 3 (Каюмов, Полунин), 43:43 — 1:1. Березкин — 1, 89:49 — 1:2.
Вратари: Хомченко — Исаев.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (7+6+2+12) — 53 (7+15+15+16).
Судьи: Бирин, Спирин.
16 марта. Омск. «G-Drive Арена». 12001 зритель.
Счет в серии: 0-1.

«Динамо» Москва — «Трактор» — 2:4 (1:3, 1:1, 0:0)
Голы: Джиошвили — 2 (Ильенко, Римашевский), 10:26 — 1:0. Сошников — 1 (Блажиевский, Шаров), 14:32 — 1:1. Ткачев — 2 (Шабанов), 16:15 — 1:2. Юртайкин — 1 (бол., Шабанов), 17:59 — 1:3. Блажиевский — 1 (Робинсон), 30:13 — 1:4. О`Делл — 2 (Кудрявцев, Рашевский), 38:48 — 2:4.
Вратари: Коновалов (Моторыгин, 17:59, 57:27) — Фукале.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 35 (11+12+12) — 19 (8+8+3).
Судьи: Раводин, Соин.
16 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9954 зрителя.
Счет в серии: 0-1.

Рид Буше, Никита Гусев, Максим Шалунов. «Авангард» — «Локомотив», «Динамо» Москва — «Трактор». Онлайн-трансляция матчей плей-офф КХЛ

Календарь плей-офф КХЛ-2023/24

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Кубок Гагарина
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