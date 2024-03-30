Кубок Гагарина: «Локомотив» обыграл «Авангард», «Спартак» проиграл «Металлургу». Результаты и видео голов 30 марта

30 марта, 19:12
«Авангард» — «Локомотив» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Каюмов — 2, 16:49 — 0:1. Березкин — 4 (Рафиков), 40:16 — 0:2.
Вратари: Хомченко (57:17 — 58:28, 58:35) — Исаев.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 21 (2+7+12) — 18 (11+4+3).
Судьи: Оленин, Юдаков.
Омск. «G-Drive Арена». 12011 зрителей.
Счет в серии: 3-4
«Спартак» — «Металлург» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3.
Вратари: Кареев (56:12) — Набоков.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
Москва. «Мегаспорт». 9697 зрителей.
Счет в серии: 2-4