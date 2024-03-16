Джиошвили: «Можно считать фаворитом кого-то угодно, по факту сегодня проиграли»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (2:4).

— Скажем так, не самые удачные голы залетели. Начинали вроде неплохо, давили, давили, забили. Потом отыгрывались, но не отыгрались.

— Когда по статистике вы лучше, но проигрываете, какие выводы можно сделать?

— Кто больше забивает, тот и выигрывает. Нужно больше на пятак, больше на ворота, где-то снести даже вратаря. Будем находить пути.

— В конце матча мы это и увидели. Насколько важно поддавить вратаря?

— Надеюсь, он понял, что мы будем туда лезть, будет переживать.

— Никита Гусев — лучший бомбардир команды, но в последних матчах он играет мало. Насколько это отражается на команде?

— Плей-офф — это команда. Каждый привносит свой вклад, и Никита, я уверен, привнесет свой. Никто не должен думать, что кто-то плохо делает что-то, кто-то хорошо. Команда сегодня проиграла, дальше будем стараться выиграть.

— Не ощущаете давление, что «Динамо» считают фаворитом в этой паре?

— Можно считать фаворитом кого-то угодно, по факту сегодня проиграли. Нам надо четыре выиграть, будем от этого исходить.

— Что случилось с командой после заброшенной шайбы и как отреагировали на три пропущенных в перерыве?

— Не могу сказать, что где-то логичные суперголы залетели. И отскоки, и через вратаря перелетело, все бывает.

— То есть, это стечение обстоятельств или недоработали все-таки?

— Не знаю насчет недоработки, я бы сказал больше, что невезение. Везет сильнейшим, поэтому, дай бог, дальше нам повезет.

— Насколько важно для вас, чтобы эта серия не стала чрезмерно агрессивной, какой она была у «Трактора» с «Салаватом»?

— Первая игра была не очень агрессивная, поэтому, может, надо наоборот — добавить агрессии. Мы все разберем, нам скажут, как надо.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.