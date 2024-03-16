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16 марта, 20:17

Кудашов — о возможной травме Пакетта: «Незаменимых людей нет»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги первого матча второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора» (2:4).

— По содержанию вроде владели преимуществом, по счету — проиграли. Были моменты, где недоработали, как в обороне, так и в атаке. За это и поплатились.

— Вас не смущает, что оба вратаря не в лучшем состоянии с точки зрения психологии?

— У нас хорошие вратари, хорошо провели прошлую серию.

— Выбор вратаря на следующий матч будет сложным для вас?

— Нет, я знаю, кто будет играть следующую игру.

— 3 шайбы, полученные за 3 минуты выбили команду из колеи?

— Они вообще не выбили, в хоккее бывает, что залетает такое. Хотелось бы, чтобы и мы такие забивали, чтобы в ворота соперника такие голы залетали. К сожалению, у нас пока получаются тяжелые голы, что в первой серии, что сейчас. Моменты создавали хорошие, но пока не идет, надо заслужить, значит, мы не заслужили.

— У Пакетта была травма в сезоне, связанная с ногой. Сегодня, когда он так заблокировал бросок и тяжело уходил со льда, у вас екнуло сердце, что он может не вернуться?

— Да не екает оно у меня, у нас еще есть игроки, не переживайте вы за это. Сейчас дождемся результатов обследования. Незаменимых людей нет.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

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ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Алексей Кудашов
Кубок Гагарина
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