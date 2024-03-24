Быков считает, что Ротенберг не виноват в неудачах СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о неудачах СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Виноват ли Ротенберг? А он на льду? Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность. Если ты ставишь задачу выиграть Кубок Гагарина и ее не выполняешь, то прежде всего нужно сделать анализ, а потом уже думать, кто виноват. Это спорт, где все возможно. Если мы начнем после каждого турнира убирать тренеров, что они будут бегать из одной команды в другую? Бывает, что завоевывают чемпионство в гладком чемпионате, а потом вылетают после первого или второго раундов», — цитирует Быкова «РБ Спорт».

После четырех матчей серии СКА уступает со счетом 1-3. Пятая игра противостояния состоится в понедельник, 25 марта, на домашней площадке армейцев.