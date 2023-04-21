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КХЛ

21 апреля, 22:52

Федоров — о Полтапове: «Он дает скоростной режим, здорово прибавил в тактической борьбе, развивается»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (3:2, 2-1) отметил действия нападающего ЦСКА Прохора Полтапова.

«Рад за Прохора Полтапова, конечно. Эта перестановка у нас не новая, не случайная. Ребята так уже играли вместе, просто это уже было давно, когда мы улетали на Восток. Прохор дает определенный скоростной режим Максиму и Мише, но он здорово прибавил и в тактической борьбе, когда мы без шайбы и не только в них.
Есть моменты, которые я хотел бы адресовать всей команде, но и Прохор растет развивается. Его зрелая игра сейчас не случайна. У Мамина, конечно, есть шанс вернуться, но максим получил травму как вы знаете. Мы следим за этим моментом, каждый день ждем новостей от врачей», — сказал Билялетдинов.

У 20-летнего Полтапова в этом плей-офф 4 очка (1+3) в 15 матчах.

Прохор Полтапов
Сергей Федоров
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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