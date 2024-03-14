Главный тренер «Динамо» Кудашов заявил, что Гусев сможет сыграть в серии с «Трактором»

14 марта, 12:50
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после открытой тренировки рассказал о состоянии форварда Никиты Гусева перед началом серии второго раунда Кубка Гагарина против «Трактора».
Ранее сообщалось, что 31-летний игрок занимается по индивидуальной программе в преддверии встречи с челябинским клубом.
— Как состояние Никиты Гусева?
— Все нормально.
— Он будет играть?
— Да.
В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Гусев принял участие в пяти матчах, забросил одну шайбу и отдал три результативных передачи.
Первая игра серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.