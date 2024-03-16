Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

16 марта, 20:10

Каменский заявил, что в поражении «Динамо» от «Трактора» виноват вратарь

Telegram Дзен

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Динамо» от «Трактора» (2:4) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Матч был с переменным успехом, и «Динамо» давило, и «Трактор» напирал. Но я считаю, «Динамо» подвел вратарь, поэтому такой результат», — сказал Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Динамо» заменило вратаря после трех пропущенных шайб в первом периоде — вместо Ильи Коновалова на лед вышел Максим Моторыгин.

«Трактор» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч пройдет в Москве 18 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.

&laquo;Трактор&raquo; победил московское &laquo;Динамо&raquo; (4:2) и&nbsp;вышел вперед в&nbsp;серии Кубка Гагарина. «Динамо» попало под «Трактор». Лучшая команда регулярки начала серию с поражения

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
9
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» Москва — «Трактор»: видеообзор матча Кубка Гагарина

Кудашов — о возможной травме Пакетта: «Незаменимых людей нет»