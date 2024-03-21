Канарейкин заявил о повышении интереса к плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин высказался о текущих результатах в плей-офф КХЛ.

«Пока не знаю, чем это можно обосновать. Это первый год такого розыгрыша. Для меня новая система плей-офф очень интересна. Есть возможность встретиться с соперниками, с которыми не так часто клубы играют в регулярном чемпионате. Все уже устали смотреть финал конференции с такими командами, как СКА, ЦСКА, «Ак Барс» и так далее. Сейчас появляется много неожиданностей. Поэтому мне смотреть плей-офф стало интереснее. А что касается «Востока», да, они пока выигрывают, но это только пока. Все еще может развернуться в другую сторону», — заявил Канарейкин «СЭ».

Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».

(Александр Абустин)