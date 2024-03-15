Коньков назвал фаворита серии между «Спартаком» и «Металлургом»

15 марта, 20:26
Экс-нападающий «Локомотива» Сергей Коньков поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом».
Первый матч команд пройдет 17 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.
«Я думаю, «Металлург» затянул серию с «Амуром». Надо посмотреть, как команда будет себя чувствовать физически во втором раунде после таких перелетов. «Спартак» свежее. У меня есть такое ощущение, что он сможет склонить чашу весов в свою сторону», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
В первом раунде Кубка Гагарина «Металлург» обыграл «Амур» (4-2), а «Спартак» одержал победу над «Северсталью» (4-1).