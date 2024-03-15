Артюхин выразил уверенность в том, что СКА обыграет «Автомобилист» в серии

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин оценил шансы армейского клуба в матча серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Предполагаю, что развитие и ход предстоящей серии будет зависеть оттого, насколько грамотно и правильно будет действовать «Автомобилист», нейтрализуя сильные стороны армейцев с Невы. Не буду давать конкретный прогноз, но уверен в победе СКА, равно как и в том, что в этой серии не будет счета 4:0. «Автомобилист» обязательно даст достойный бой одному из грандов КХЛ», — приводит слова Артюхина «Спорт День за Днем».

Стартовый матч серии между СКА и «Автомобилистом» пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина армейцы обыграли «Торпедо» со счетом 4-1, а команда из Екатеринбурга одержала победу над «Ак Барсом» (4-1).