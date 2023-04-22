Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:40

Коньков объяснил победу ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал итоги третьего матча финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (3:2).

«Реализация у ЦСКА была лучше, а атаки — острее и результативнее. Соглашусь с Зинэтулой Хайдаровичем Билялетдиновым в том, что его команде нужно забивать. «Ак Барс» имел моменты в своем распоряжении, но они не были стопроцентными. Все было рядышком, но у ЦСКА есть инстинкт убийцы. Команда Федорова реализовывает любой момент. Ну, и не надо забывать о том, что у «Ак Барса» не сработало большинство. Были проблемы со входом в зону и с контролем игры, чтобы выводить партнеров на бросок», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА вышел вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Москве. Начало встречи — 17.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-u-tsska-est-instinkt-ubijtsy-komanda-fedorova-realizovy-vaet-lyuboj-moment/
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Материалы сюжета: Кубок Гагарина, финал-2023: «Ак Барс» — ЦСКА
Браташ: «Преимущество в третьем матче было у «Ак Барса», но воспользоваться не получилось»
Волчков удивлен решениям арбитра в матче ЦСКА — «Ак Барс»
Валиуллин: «Нужно выходить и переламывать серию»
Полтапов: «Кто-то написал, что ЦСКА — киллеры. Чувствуется в моментах игры кровь»
Федоров — о не засчитанной шайбе Каменева: «Персонал матча решил, что Влад не контролировал шайбу»
Федоров — о Полтапове: «Он дает скоростной режим, здорово прибавил в тактической борьбе, развивается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баландин гордится тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске

Браташ: «Преимущество в третьем матче было у «Ак Барса», но воспользоваться не получилось»