КХЛ: «Автомобилист» победил СКА, «Спартак» обыграл «Металлург». Результаты и видео голов 21 марта

21 марта, 21:50
«Автомобилист» — СКА — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Голышев — 5 (Романцев), 31:38 — 1:0. Грицюк — 2 (Бардаков), 50:10 — 1:1. Волк — 1 (Мэйсек), 77:12 — 2:1.
Вратари: Аликин — Серебряков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 24 (7+4+4+9) — 43 (10+11+14+8).
Судьи: Наумов, Ромасько.
21 марта. Екатеринбург. «Уралец». 5545 зрителей.
Счет в серии: 3-0
«Спартак» — «Металлург» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Цыплаков — 2 (Локтионов), 4:34 — 1:0. Морозов — 3 (Порядин), 17:28 — 2:0. Зернов — 2, 20:15 — 2:1. Я. Хабаров — 1 (Минулин, Петунин), 41:59 — 2:2. Голдобин — 2 (Морозов), 46:47 — 3:2. Порядин — 2 (Вишневский, Бурмистров), 51:43 — 4:2. Голдобин — 3 (п.в., Морозов), 57:59 — 5:2.
Вратари: Николаев — Набоков (57:11 — 57:59).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 43 (19+8+16) — 28 (9+10+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 марта. Москва. «Мегаспорт». 11128 зрителей.
Счет в серии: 1-2
Календарь плей-офф КХЛ-2023/24