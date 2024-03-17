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17 марта, 19:20

Кубок Гагарина: «Металлург» обыграл «Спартак», СКА уступил «Автомобилисту». Результаты и видео голов 17 марта

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первые матчи второго раунда плей-офф КХЛ.

17 марта

«Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак» (Москва) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Джонсон — 3 (бол., Пресс, Юров), 8:35 — 1:0. Силантьев — 1 (Еременко), 12:13 — 2:0. Яковлев — 2 (Канцеров, Силантьев), 36:31 — 3:0. Гребенкин — 2, 59:39 — 4:0.
Вратари: Набоков — Николаев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (9+18+11) — 34 (11+10+13).
Судьи: Беляев, Оленин.
17 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7500 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

СКА — «Автомобилист» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Кизимов — 2 (Е.Ал. Алексеев), 12:11 — 0:1. Макеев — 1 (Романцев, Голышев), 16:20 — 0:2. Хайруллин — 2 (Зыков, Глотов), 17:42 — 1:2. Сапего — 1 (Бардаков, Галимов), 45:51 — 2:2. Баранцев — 1 (Макеев), 47:01 — 2:3.
Вратари: Серебряков — Аликин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (4+16+12) — 26 (9+9+8).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
17 марта. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 23576 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Никита Гребенкин. «Металлург» — «Спартак», СКА примет «Автомобилист». Онлайн-трансляция матчей плей-офф КХЛ

Календарь плей-офф КХЛ-2023/24

КХЛ
Кубок Гагарина
2
18
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