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21 марта, 23:24

Форвард «Спартака» Порядин: «Понимали, что надо забить гол и дальше будет полегче»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин подвел итоги третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Металлурга» (5:2, 1-2).

— Чем отличалась эта игра от предыдущих двух?

— Вышли более заряженными, поговорили. Мы понимаем, за что и где мы играем. Каждый из нас понял, что можно брать где-то не красотой, а в первую очередь желанием. Сегодня это помогло.

— Ответственность проснулась?

— Ответственность есть, просто есть какие-то моменты, да, может быть красивые, похлопают тебе, но результата нет.

— Как-то изучали Набокова?

— Конечно, разбирали, у нас есть там моменты, понимали, что надо более нацеленно. Да, вратарь хорошо играет, но где-то наверное значит неточные броски, надо лезть туда, давать ему эту работу. Понимали, что надо забить гол и дальше будет полегче в точки зрения психологии.

— Как сохранить этот уровень игры, который вы показали сегодня?

— Не заигрываться, думаю, любой игрок скажет, что приятно играть в обводки и так далее. Самоуверенность, бывает, приводит к моментам у наших ворот. Какой бы счет ни был, тем более, когда ведем, надо играть где-то, возможно, попроще. Но в то же время иметь в себе хладнокровие включать сильные стороны. Не так красиво, но эффективно.

— Насколько определяющим фактором стали домашние трибуны?

— Это наш шестой игрок сто процентов. Мурашки, когда нас так поддерживают, заводят. Там был момент во втором периоде, когда немного утихло. Болельщики чувствуют, когда надо включиться. Эта поддержка тебя встряхивает, и ты понимаешь, что надо идти вперед за ребят.

— Есть ощущение, что наконец-то «Спартак» прорвало и вы будете увереннее чувствовать себя в атаке?

— Конечно, мы понимали, что мы умеем забивать. Бывают такие игры, этим и интересен хоккей, что вратарь подтаскивает, мы переломили это. Надеюсь, что дальше нам это даст импульс, но в то же время завтра, послезавтра новый день, и все по-новой.

Павел Порядин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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