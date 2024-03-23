Перенесенные игры «Спартак» — «Металлург», «Авангард» — «Локомотив» планируются 26 марта

КХЛ на своем сайте сообщила, что ранее перенесенные матчи Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» и «Авангард» — «Локомотив» планируется провести 26 марта.

Четвертый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между красно-белыми и «Магниткой» должен был пройти 23 марта на арене «Мегаспорт» в Москве. Ранее сообщалось, что на этот матч были проданы все билеты. Счет в серии 2-1 в пользу магнитогорской команды.

Перед пятым матчем серии второго раунда Кубка Гагарина «Локомотив» побеждает «Авангард» со счетом 3-1.

Изначально матч «Спартак» — «Металлург» должен был пройти 23 марта, а игра «Авангард» — «Локомотив» — 24-го числа.