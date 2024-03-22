Плющев назвал вылет московского «Динамо» главным разочарованием плей-офф

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет «Динамо» из Кубка Гагарина после поражения «Трактору» (4:5) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Вылет «Динамо» — главное разочарование плей-офф. Я хотел увидеть две московские команды в финале, но сейчас остается лишь одна, и все достаточно проблематично. Неприятно видеть такое поражение. Первая команда «Запада» проигрывает четвертой команде «Востока» — не вяжется. «Трактор» победил достойно и уверенно. Борьба была бескомпромиссная с обеих сторон», — сказал Плющев «СЭ».

Челябинская команда выиграла серию с «Динамо» со счетом 4-0 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина. В следующем раунде «Трактор» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард» (2-1).