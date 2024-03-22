Медведев: «Опыт отыгрываться с 0-3 у СКА есть»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев оценил шансы петербургского клуба одержать победу в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

В данный момент команда Романа Ротенберга уступает в серии со счетом 0-3. Четвертый матч состоится 23 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 мск.

«Теперь в этом раунде осталось не четыре игры, а четыре битвы. Первая — в субботу. Опыт отыгрываться с 0-3 у СКА есть», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

В сезоне-2014/15 СКА одержал победу в полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА, уступая 0-3 после трех стартовых матчей.