Плющев: «Думаю, что «Автомобилист» очень серьезно настроен на серию со СКА»

16 марта, 19:13
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».
«Что касается пары СКА — «Автомобилист», то екатеринбуржцы в первый раз так высоко поднялись, думаю, что ребята настроены очень серьезно. Не думаю, что они выполнили задачу и будут на этом останавливаться, и уходить в отпуск. Я считаю, что битва предстоит не из легких для одной и для другой команды», — приводит слова Плющева LiveResult.ru.
Первая игра в серии пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 мск.
В первом раунде армейцы выбили «Торпедо». Екатеринбуржцы прошли «Ак Барс».