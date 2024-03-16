Кравец — об ошибке Киселевича: «Нужно с пониманием к этому отнестись»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец отреагировал на ошибку защитника Богдана Киселевича в первом матче второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:2 ОТ).

Во втором овертайме Киселевич упал в своей зоне, после чего форвард ярославской команды Максим Березкин подхватил шайбу и забросил ее в ворота омичей.

«Как реагировать на ошибку Киселевича? Нужно с пониманием относиться и вспомнить, сколько Богдан отыграл в меньшинстве и сколько раз он на себя поймал шайбу. Случается все. Нельзя здесь никого гнобить, нужно поддерживать своих и в следующей игре исправлять ошибки», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Локомотив» вышел вперед в серии (1-0). Следующий матч между командами состоится в Омске 18 марта.