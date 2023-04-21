Федоров — о трех голах с пяти бросков: «Любой тренер скажет что хочет от каждого по шесть бросков, но такое не удается»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы своей команды в третьем матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос о пассивных действиях нападающих в атаке.

«Все достойно сыграли на своих местах. В идеале, конечно, любой тренер вам скажет, что хотел бы от каждого нападающего по шесть бросков за матч. От каждого, а не в целом от всей команды. Но знаете в матче против такого хорошего мобильного соперника такое не удается. Помогает концентрация, у ребят концентрация при действиях без шайбы и когда они получают шайбу то эта концентрация реализуется в голы», — сказал Федоров.

Во втором периоде ЦСКА забросил три шайбы с пяти бросков в створ.