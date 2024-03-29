Спортдиректор «Автомобилиста»: «Со СКА было сложно. Горжусь ребятами»

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением о победе команды над

СКА (4-1) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Серия со СКА была сложной, все игры тяжелые. Я уже не говорю про последний матч — эмоциональное напряжение. Я не любитель кого-то выделять, но в этот раз скажу так — ребята молодцы, горжусь ими», — приводит слова Гросса Metaratings.ru.

25 марта «Автомобилист» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина обыграл СКА со счетом 5:4. Эта победа позволила выйти клубу из Екатеринбурга в полуфинал плей-офф.