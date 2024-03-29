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29 марта, 20:37

Стало известно расписание полуфинальных серий Кубка Гагарина

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КХЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание полуфинальных серий Кубка Гагарина сезона-2023/24.

30 марта «Авангард» и «Локомотив» проведут седьмой матч в серии. «Спартак» и «Металлург» сыграют шестой матч (счет серии 2-3).

Если 30 марта завершатся обе серии, то:

— серия «Авангард»/«Локомотив» — «Трактор» начнется 2 апреля;
— серия «Металлург» — «Автомобилист» — 3 апреля.

Если в серии «Металлург» — «Спартак» будет седьмой матч, то окончательно пары полуфиналистов станут известны 1 апреля, а расписание будет следующим:

— серия «Авангард»/«Локомотив» — «Трактор» начнется 3 апреля;
— серия «Металлург»/«Спартак» — «Автомобилист» — 4 апреля.

Матч между «Авангардом» и «Локомотивом» начнется в 13.30 по московскому времени. «Спартак» и «Металлург» сыграют в 17.00 мск. Во втором раунде «Автомобилист» прошел  СКА (4-1), «Трактор» выбил «Динамо» (4-0).

Источник: Официальный сат КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
4
0
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