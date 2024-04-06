Заварухин: «У «Трактора» еще есть четыре матча, чтобы перевернуть серию с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал результат третьего матча серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

В субботу, 6 апреля, челябинская команда дома уступила клубу из Ярославля со счетом 1:2.

«Соперник очень сильный, хорошая команда. Да, счет в серии 0:3, но у нас еще есть четыре матча, чтобы победить и перевернуть эту серию. Будем готовиться к следующей игре, еще ничего не потеряно. Обещали, что в Челябинске будет другой хоккей? Не получилось начало игры, пропустили гол. Первый и второй период проспали, везде опаздывали, было мало агрессии. Соперник к такому хоккею привык, ему было проще. Хорошо, что не бросили играть, хотя забили только в конце», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-0. Следующий матч между командами состоится 8 апреля в Челябинске.