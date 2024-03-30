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30 марта, 20:25

Илья Набоков — о трех матчах на ноль в серии: «Ничего особенного, здорово сыграла команда»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков подвел итоги шестого матча и серии четвертьфинала против московского «Спартака» (3:0, 4-2).

— Хорошая была игра, тяжелая. Наша команда хорошо подготовилась, все были заряженные. Вышли побеждать.

— Было ли много действительно опасных моментов у ваших ворот? Ожидалось, будто бы их будет больше.

— Мы ждали, что они будут много атаковать, поэтому разобрали ошибки, сделали выводы, хорошо сыграли в обороне.

— Как у вас так получилось 3 сухаря сделать в этой серии?

— Ничего особенного, здорово сыграла команда. Много ловили на себя, помогали мне. Это три наших общих сухаря.

— Думали ли вы в прошлом году, что будете так играть в плей-офф?

— Да я даже в начале сезона не думал, что я буду играть так много. Рад, что так сложилось.

— Насколько тяжело физически было играть все эти матчи?

— Тяжеловато, да. «Спартак» хорошая команда, сил ушло много, сейчас восстановимся и будем играть дальше.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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