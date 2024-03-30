30 марта, 20:25
Вратарь «Металлурга» Илья Набоков подвел итоги шестого матча и серии четвертьфинала против московского «Спартака» (3:0, 4-2).
— Хорошая была игра, тяжелая. Наша команда хорошо подготовилась, все были заряженные. Вышли побеждать.
— Было ли много действительно опасных моментов у ваших ворот? Ожидалось, будто бы их будет больше.
— Мы ждали, что они будут много атаковать, поэтому разобрали ошибки, сделали выводы, хорошо сыграли в обороне.
— Как у вас так получилось 3 сухаря сделать в этой серии?
— Ничего особенного, здорово сыграла команда. Много ловили на себя, помогали мне. Это три наших общих сухаря.
— Думали ли вы в прошлом году, что будете так играть в плей-офф?
— Да я даже в начале сезона не думал, что я буду играть так много. Рад, что так сложилось.
— Насколько тяжело физически было играть все эти матчи?
— Тяжеловато, да. «Спартак» хорошая команда, сил ушло много, сейчас восстановимся и будем играть дальше.
«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».