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30 марта, 20:21

Форвард «Магнитки» Силантьев: «Победы придают сил»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев подвел итоги шестого матча и серии четвертьфинала Кубка Гагарина против «Спартака» (3:0, 4-2).

— Хороший матч, боевой, дисциплинированный, удалений мало было. Обе команды играли хорошо. Мы реализовали свои моменты, хорошо сыграли в обороне.

— В прошлом матче не играли, сегодня вышли и сделали две важные передачи.

— Было тяжеловато после болезни, хорошо, что выиграли, это придает сил. Идем дальше.

— Как оцените первый гол в плане взаимодействия? Там было задумано?

— Там мне диагональ отдали, я принял шайбу, Ромка [Канцеров] пролезал, открылся, мне осталось только отдать, там уже он попал.

— После пятого матча были какие-то сомнения, неуверенность в том, что дальше пройдете?

— Сомнений естественно не было, мы идем своей дорогой к своей цели. Будем работать дальше, надо свои моменты реализовывать.

— «Металлург» достаточно молодая команда, удивительно ли, что вы вышли по сути в финал Востока?

— Да у нас в принципе хороший сплав опыта и молодости. Мы все знаем, что нам нужно делать, какая у нас общая цель. За счет командной работы будем добиваться ее.

— Как сейчас по ощущениям? Много ли сил отнял у вас «Спартак»?

— Тяжелые были игры, да. Победы придают сил, будем двигаться дальше. Баллоны придадут сил. (Смеется.)

— Сыграете с «Автомобилистом», что можете сказать про соперника? Не удивительно, что они так высоко?

— Хорошая команда, дисциплинированная очень, они забили свои моменты в серии со СКА. Сейчас уже ничего не удивляет, все равные команды. Будем отталкиваться от своей игры.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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