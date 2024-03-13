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13 марта, 18:29

Жарков рассказал о подготовке «Трактора» к серии с «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Трактора» Владимир Жарков поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».

— Какие-то особенные слова не нужны, — приводит слова Жаркова официальный сайт клуба. — Команда соперника выиграла «регулярку» и хорошо сбалансирована. Нам нужно играть правильно, жестко, меньше ошибаться и удаляться. У них очень хорошее большинство. Я думаю, тренерский штаб все разберет и подскажет нам нюансы, как можно обыграть этого соперника.

- Серия в плане жесткости будет больше похожа на матчи с «Салаватом Юлаевым» или стоит ожидать больше хоккея?

— Плей-офф — это сам по себе другой хоккей. Стоит ожидать всего, чего стоит ожидать. Я думаю, что будет интересная и жесткая игра.

- Как оценишь эмоциональное состояние команды?

— Потрясающее. Все готовы, глаза горят. Все хотят побеждать и двигаться дальше.

Серия «Динамо» — «Трактор» стартует 16 марта в Москве. В первом раунде челябинцы обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4-2.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/57702-vse-gotovy-glaza-goryat-vse-khotyat-pobezhdat-i-dvigatsya-dalshe-i-vladimir-zharkov-o-predstoyashche/
Владимир Жарков
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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