Жарков рассказал о подготовке «Трактора» к серии с «Динамо»

13 марта, 18:29
Форвард «Трактора» Владимир Жарков поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ против московского «Динамо».
— Какие-то особенные слова не нужны, — приводит слова Жаркова официальный сайт клуба. — Команда соперника выиграла «регулярку» и хорошо сбалансирована. Нам нужно играть правильно, жестко, меньше ошибаться и удаляться. У них очень хорошее большинство. Я думаю, тренерский штаб все разберет и подскажет нам нюансы, как можно обыграть этого соперника.
- Серия в плане жесткости будет больше похожа на матчи с «Салаватом Юлаевым» или стоит ожидать больше хоккея?
— Плей-офф — это сам по себе другой хоккей. Стоит ожидать всего, чего стоит ожидать. Я думаю, что будет интересная и жесткая игра.
- Как оценишь эмоциональное состояние команды?
— Потрясающее. Все готовы, глаза горят. Все хотят побеждать и двигаться дальше.
Серия «Динамо» — «Трактор» стартует 16 марта в Москве. В первом раунде челябинцы обыграли «Салават Юлаев» со счетом 4-2.