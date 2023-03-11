Уфимское фиаско. Кто виноват в сенсационном вылете «Салавата» в плей-офф?

«Адмирал» заслуженно идет дальше — 4-2 в серии.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Хмелевский — 3 (бол.), 16:37 — 0:1. Шэн — 1, 29:41 — 1:1. Емец — 1, 33:11 — 2:1. Хмелевский — 4 (Башкиров), 45:57 — 2:2. Берлев — 2 (Емец), 57:21 — 3:2.

Вратари: Серебряков (8:14 — 8:36) — Ежов (4:13 — 4:15, 58:31).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (13+17+7) — 24 (9+4+11).

Судьи: Беляев, Кулаков.

11 марта. Владивосток. «Фетисов Арена». 5858 зрителей.

Счет в серии: 4-2.

Первый раунд нынешнего плей-офф уже побил рекорд по количеству матчей: ни для кого из фаворитов он не выходит простым. А для «Салавата Юлаева» вообще стал роковым: уступив в шестом матче серии против «Адмирала» во Владивостоке, он завершил сезон.

Фатальным для «Салавата» оказалось поражение дома в пятом матче: уфимцы отыгрались с 0:3, героически сравняв счет за несколько секунд до конца третьего периода, но в овертайме пропустили. Во Владивостоке же преимущество хозяев было ощутимым, а победа — закономерной. В чем причина провального сезона «Салавата Юлаева» и что будет дальше с командой?

Тренерское поражение

Никто не будет спорить с тем, что состав у «Салавата» сильнее, чем у «Адмирала». Звезд калибра Хмелевского или Кадейкина в распоряжении у Леонида Тамбиева просто нет. Однако он вчистую переиграл Виктора Козлова. При этом Тамбиев не только ставил пресловутый «автобус», но и выигрывал матчи в атаке. Например, третий и шестой, последний. Козлов же никак не менял игру.

Из позитивных моментов можно выделить лишь игру в большинстве (31,8% реализации), за которую в штабе Козлова отвечает Константин Кольцов. В равных составах уфимцы забросили семь шайб за шесть матчей — совсем слабый результат. С креативом в атаке у «Салавата» было очень туго: выделить можно только Хмелевского, который тащил команду в одиночку в шестом матче, и молодого Пустозерова.

Главный тренер на пресс-конференции защищал первую пару обороны, но Михаил Науменков и Павел Коледов завершили плей-офф с показателем полезности -5. Защитники, которые должны были стать образцом надежности, очень часто ошибались. Козлов же почему-то не решался разбить эту связку. Главный тренер не смог адаптироваться к сопернику и подстроиться под него. В отличие от Тамбиева, который признался, что его идеал — сборная Финляндии, которая выигрывала чемпионат мира.

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Нелогичный выбор вратаря

Перед началом сезона казалось, что у «Салавата» есть два абсолютно равных вратаря. Но еще по ходу сезона тренерский штаб начал больше доверять Илье Ежову. По моей информации, против Андрея Кареева были настроены некоторые люди в руководстве клуба, не простившие ему критическое интервью про «Салавата Юлаева» во время выступлений в Финляндии. Причем по статистике Кареев провел сезон лучше Ежова, но к концу регулярки уже было понятно, что ставка сделана на Илью.

Сомнительно выглядело и назначение перед этим сезоном тренером вратарей Олега Филимонова, который всю карьеру проработал в «Амуре». Найти контакт с Кареевым он не смог, пойдя по пути наименьшего сопротивления и доверившись Ежову. Опытный вратарь действительно классно провел регулярку, но в плей-офф подвел. Особенно неудачным стал для Ежова пятый матч, когда он наошибался в основное время и пропустил не самый сложный бросок в овертайме.

Ошибки в селекции

«Салават» не входит в число клубов, которые вплотную приближаются к потолку зарплат. Как ранее сообщал «СЭ», уфимцы тратят на оклады хоккеистам 615 миллионов рублей. Но запас у «Салавата» был: клуб был готов потратиться на высокооплачиваемых игроков, однако по ходу сезона усилить состав не удалось. К тому же канадский нападающий Джош Хо-Сэнг получил травму в первом же матче чемпионата, пропустил всю регулярку и даже в первом раунде плей-офф не был готов на 100 процентов. Как итог — 0 очков в 4 матчах.

Снова ушел в тень в плей-офф лучший бомбардир «Салавата» в регулярке Сергей Шмелев. А в решающем матче заметен был лишь Хмелевский — единственное по-настоящему удачное приобретение межсезонья. Алалыкин, Пустозеров, Башкиров — талантливые парни, но пока им рано решать исход серий плей-офф. А опытных кубковых бойцов оказалось слишком мало.

Неоднозначное впечатление оставил и канадский защитник Райан Мерфи. В регулярке он был неплох при подключениях в атаку, но запомнился и ударом в пах Галиева в «зеленом дерби». В плей-офф же какого-то влияния на результат не оказал.

Райан Мерфи. Фото ХК «Салават Юлаев» Фото ХК «Салават Юлаев»

Что дальше?

Велика вероятность, что сразу несколько лидеров покинут «Салават Юлаев». Уже точно известно, что защитник Шакир Мухамадуллин в ближайшее время отправится в расположение «Сан-Хосе», где и проведет оставшуюся часть сезона. Возможно, вернется за океан Хмелевский. А в КХЛ на рынке свободных агентов развернется настоящая борьба за Кадейкина — весной это будет лучший из доступных для подписания центров.

Заканчиваются контракты у ветеранов Панина, Бирюкова, Кулемина, ведущих защитников Науменкова и Мерфи, героя регулярки Шмелева. Явно не все из них останутся в команде. Насколько я знаю, «Салават» намерен серьезно пошуметь на рынке — клуб поборется за одного из лучших снайперов лиги Александра Шарова и других видных игроков. Собственной молодежи доверять надо, но ей нужна помощь.

Что касается будущего Козлова, то тут загадывать рано. Молодежь при нем прогрессирует, но не слишком быстро. Регулярку завершили на втором месте — круто, но плей-офф — это провал. Наверное, «Салавату» подошел бы тот же Дмитрий Квартальнов, который умеет работать с молодыми игроками, но на данный момент никаких контактов с другими специалистами у руководства уфимцев не было.