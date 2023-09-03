Агент Овечкина сообщил о вылете хоккеиста в Вашингтон

Агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» сообщил о вылете хоккеиста в Вашингтон для подготовки к предстоящему сезону.

«Да, конечно, Александр вылетел в Вашингтон через Стамбул», — сказал Чистяков «СЭ».

Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 20 сентября. Первый предсезонный матч команда проведет 24 сентября против «Баффало». Новый сезон НХЛ начнется 11 октября.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Форвард забросил 822 шайбы, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894).