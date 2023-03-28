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Сегодня, 15:26

Алексеев: «Круто посидеть с Малкиным и Овечкиным за одним столом»

Алина Савинова
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Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал о недавнем ужине у нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

«Здорово! Приехали, вкусно поели, нас очень тепло приняли, с русской душой. Было классно. Круто посидеть с Малкиным, Овечкиным и Кузей за одним столом», — приводит Sport24 слова Алексеева.

Также он ответил на вопрос, часто ли видится с соперниками до матчей.

«Встречаемся с ребятами. Я больше всего общаюсь с моими одногодками, теми, с кем в молодежной сборной играли. С Даниилом Тарасовым, с Василием Подколзиным, с Виталиком Кравцовым», — добавил защитник.

Алексеев подписал контракт с «Вашингтоном» в 2018 году. В текущем сезоне 23-летний хоккеист провел за клуб 24 матча, в которых отдал 5 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-28-alekseyev-kruto-posidet-s-malkinym-i-ovechkinym-za-odnim-stolom-osobo-ne-stesnyayus-no-inogda-byvayet-chto-molchu
Александр Овечкин
Евгений Малкин
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