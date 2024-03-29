Федотов: «Надеюсь, что я в «Филадельфии» надолго. Готов играть уже сейчас»

29 марта, 23:25
Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал свой переход в американский клуб.
29 марта клуб из Пенсильвании объявил о переходе российского голкипера.
«Я себя очень хорошо чувствую. Смотрю в будущее, начинается моя карьера здесь. Надеюсь, я долгое время буду выступать за «Филадельфию». Это отличное ощущение.
Сейчас у «Филадельфии» все матчи имеют огромное значение, готов ли я играть? Если тренер примет решение, даст мне шанс сыграть, я сыграю», — сказал Федотов на пресс-конференции.
31 марта «Флайерз» дома сыграют с «Чикаго». Начало — в 02.00 мск.
«Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.
Федотов подписал контракт с американской командой в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.