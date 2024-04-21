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Сегодня, 18:15

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» 21 апреля во ВКонтакте начнется в 19.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» на своем льду сыграет против «Тампы» в матче первого раунда Кубка Стэнли вечером в воскресенье, 21 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Амерант Банк Арена» во Флориде (США). Начало матча — в 19:30 по Москве

Ключевые события встречи Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа-Бэй» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ. Посмотреть видеотрансляцию противостояния бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«Флорида Пантерс», в составе которой играет Сергей Бобровский, завершила «регулярку» на третьем месте Востока. «Тампа-Бэй Лайтнинг» же, которую представляют Никита Кучеров и Андрей Василевский, расположилась на шестой строчке конференции. В нынешнем сезоне команды трижды пересекались на площадке: два раза побеждала «Флорида», еще одна победа за «Тампой».

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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