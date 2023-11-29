Гашек: «Я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ»

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек высказался о позиции НХЛ по отношению к российским хоккеистам.

«На данный момент со стороны НХЛ нет никакой заинтересованности в дисквалификации российских хоккеистов. Я лично написал Гэри Беттмэну (комиссар НХЛ. — Прим. «СЭ») частное письмо в начале СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ. — Прим. «СЭ»). Я также написал ему публичное письмо второй раз в конце прошлого года, когда был в Европейском парламенте. Поэтому в данный момент я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть», — приводит слова Гашека TVNOVINY.sk.

Ранее Гашек заявил, что не поддерживает страны, которые проводят матчи против сборной России по футболу.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с марта 2022 года.

58-летний Гашек — олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли.