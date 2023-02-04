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Сегодня, 08:12

Капризов расписался на большой долларовой купюре со своим изображением

Сергей Разин
корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото ХК «Миннесота»
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подписал болельщику большую купюру со своим изображением.

На купюре в миллион долларов было изображено лицо 25-летнего россиянина в очках. В США за игроком закрепилось прозвище «долларовый Кирилл». Капризов примет участие в Матче звезд НХЛ, который пройдет во Флориде 4 февраля.

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей, в которых набрал 59 (27+32) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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