Капризов расписался на большой долларовой купюре со своим изображением

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подписал болельщику большую купюру со своим изображением.

На купюре в миллион долларов было изображено лицо 25-летнего россиянина в очках. В США за игроком закрепилось прозвище «долларовый Кирилл». Капризов примет участие в Матче звезд НХЛ, который пройдет во Флориде 4 февраля.

В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей, в которых набрал 59 (27+32) очков.