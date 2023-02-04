Капризов расписался на большой долларовой купюре со своим изображением

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов подписал болельщику большую купюру со своим изображением.
На купюре в миллион долларов было изображено лицо 25-летнего россиянина в очках. В США за игроком закрепилось прозвище «долларовый Кирилл». Капризов примет участие в Матче звезд НХЛ, который пройдет во Флориде 4 февраля.
В текущем сезоне Капризов провел 48 матчей, в которых набрал 59 (27+32) очков.
Kirill Kaprizov met with fans at the #NHLAllStar Red Carpet event this afternoon in South Florida. #mnwild pic.twitter.com/WjyPcDJdzt— Minnesota Wild PR (@mnwildPR) February 3, 2023