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Сегодня, 07:33

Андрей Свечников созвонился с братом Евгением после победы в конкурсе Матча звезд НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников после победы в конкурсе забега на скорость Матча звезд НХЛ созвонился по видеосвязи с братом — форвардом «Сан-Хосе» Евгением Свечниковым.

Что ты собираешься теперь делать, когда выиграл звание «Самый быстрый хоккеист»? — спросил Евгений.

— Поеду в Мир Диснея! — ответил Андрей.

22-летний россиянин показал время 13.699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес») пробежал дистанцию за 14.114 секунды.

В финал не попали Чендлер Стивенсон («Вегас»), Дилан Ларкин («Детройт») и Кейл Макар («Колорадо»).

Андрей Свечников
Евгений Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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