Андрей Свечников созвонился с братом Евгением после победы в конкурсе Матча звезд НХЛ

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников после победы в конкурсе забега на скорость Матча звезд НХЛ созвонился по видеосвязи с братом — форвардом «Сан-Хосе» Евгением Свечниковым.
— Что ты собираешься теперь делать, когда выиграл звание «Самый быстрый хоккеист»? — спросил Евгений.
— Поеду в Мир Диснея! — ответил Андрей.
22-летний россиянин показал время 13.699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес») пробежал дистанцию за 14.114 секунды.
В финал не попали Чендлер Стивенсон («Вегас»), Дилан Ларкин («Детройт») и Кейл Макар («Колорадо»).
Admin: What are you gunna do you now that you won Fastest Skater!?— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) February 4, 2023
Andrei: ?G?o? ?t?o? ?D?i?s?n?e?y? ?W?o?r?l?d?
FACETIME MY BROTHER???@asvechnikov37/@Canes x #SJSharks pic.twitter.com/GZj4DqSgDt