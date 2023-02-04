Андрей Свечников созвонился с братом Евгением после победы в конкурсе Матча звезд НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников после победы в конкурсе забега на скорость Матча звезд НХЛ созвонился по видеосвязи с братом — форвардом «Сан-Хосе» Евгением Свечниковым.

— Что ты собираешься теперь делать, когда выиграл звание «Самый быстрый хоккеист»? — спросил Евгений.

— Поеду в Мир Диснея! — ответил Андрей.

22-летний россиянин показал время 13.699 секунды. Его соперник по финалу форвард Кевин Фиала («Лос-Анджелес») пробежал дистанцию за 14.114 секунды.

В финал не попали Чендлер Стивенсон («Вегас»), Дилан Ларкин («Детройт») и Кейл Макар («Колорадо»).