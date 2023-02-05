Кросби об игре вместе с Овечкиным на Матче звезд: «Не ожидал, что он будет пасовать мне»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился впечатлениями от игры в одной команде с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным на Матче звезд НХЛ.

Хоккеисты выступали за команду Столичного дивизиона. Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевых передачи на Кросби, у канадца — дубль и один результативный пас на россиянина.

«Честно говоря, в паре случаев не ожидал, что Овечкин будет пасовать на меня. Я думал, что просто делаю свою работу, отдавая ему передачи. Думал, он будет забрасывать сам, но в итоге Александр был достаточно добр и сделал два голевых паса на меня. Мы забросили несколько отличных шайб», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби.

Также Кросби прокомментировал поражение от команды Атлантического дивизиона (6:10) в полуфинале Матча звезд.

«Мы вели со счетом 6:4, но после этого игра утекла у нас из рук. Впрочем, было весело, все происходило очень быстро. Мы провели хорошие два дня», — добавил Кросби.

Победителем Матча звезд НХЛ стала команда Атлантического дивизиона, которая выиграла у Центрального дивизиона (7:5) в финале.