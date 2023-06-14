Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:11

Маршессо — об оригинальном составе «Вегаса»: «Я очень рад быть частью этого»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо рассказал о том, как после победы в финале Кубка Стэнли первым трофей получили игроки из оригинального состава команды.

«Райли Смит подошел ко мне и сказал: «Стоун собирается дать его мне, а я передам его тебе». Я был немного шокирован, потому что у нас много ветеранов в раздевалке, есть ребята, которые приходили в разное время за последние шесть лет и были для нас очень важны. Но это определенно был отличный жест, который войдет в историю как одна из самых классных вещей, которые я когда-либо видел. Конечно, я очень рад быть частью этого», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ.

Из оригинального состава «Голден Найтс» шесть игроков стали обладателями Кубка Стэнли: Брэйден Макнэбб, Ши Теодор, Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье. Все они пришли в команду на драфте расширения или в рамках связанных с ним обменов. Для каждого это первая победа в Кубке Стэнли.

После вручения трофея капитан «Вегаса» Марк Стоун передал трофей Смиту, а затем его по очереди подняли все остальные представители оригинального состава.

Джонатан Маршессо
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
0
Читайте также
Американская фигуристка бросила жениха-партнера. А потом вышла замуж за соперника
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» — чемпионы
Морис: «Флорида» ничего не могла противопоставить «Вегасу». Они были великолепны»
Барбашев: «Я поставил лайк, когда увидел в Twitter, что меня обменяли в «Вегас»
«Динамо» поздравило Барбашева с победой в Кубке Стэнли
Барбашев: «Я перешел в «Вегас» в конце трансферного окна, так что для меня это какая-то сказка»
Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравшим Кубок Стэнли в первом сезоне с командой
Игроки «Вегаса» облили шампанским Стоуна с Кубком Стэнли. Барбашев не смог открыть бутылку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кэссиди стал шестым тренером в XXI веке, выигравшим Кубок Стэнли в первом сезоне с командой

Барбашев: «Я перешел в «Вегас» в конце трансферного окна, так что для меня это какая-то сказка»