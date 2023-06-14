Маршессо — об оригинальном составе «Вегаса»: «Я очень рад быть частью этого»

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо рассказал о том, как после победы в финале Кубка Стэнли первым трофей получили игроки из оригинального состава команды.

«Райли Смит подошел ко мне и сказал: «Стоун собирается дать его мне, а я передам его тебе». Я был немного шокирован, потому что у нас много ветеранов в раздевалке, есть ребята, которые приходили в разное время за последние шесть лет и были для нас очень важны. Но это определенно был отличный жест, который войдет в историю как одна из самых классных вещей, которые я когда-либо видел. Конечно, я очень рад быть частью этого», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ.

Из оригинального состава «Голден Найтс» шесть игроков стали обладателями Кубка Стэнли: Брэйден Макнэбб, Ши Теодор, Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Уильям Каррье. Все они пришли в команду на драфте расширения или в рамках связанных с ним обменов. Для каждого это первая победа в Кубке Стэнли.

После вручения трофея капитан «Вегаса» Марк Стоун передал трофей Смиту, а затем его по очереди подняли все остальные представители оригинального состава.