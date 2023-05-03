КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:00

Форвард «Флориды» — об игре Бобровского с «Торонто»: «Он был нашим лучшим игроком»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Флориды» Ник Казинс прокомментировал игру вратаря команды Сергея Бобровского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (4:2, 1-0).

Россиянин отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Он был великолепен. Он очень хорошо видит шайбу и играет с большой уверенностью. Во втором периоде он держал нас в игре, он также сделал несколько действительно хороших сейвов в третьем периоде. Я думаю, что сегодня он был нашим лучшим игроком», — приводит слова Казинса пресс-служба клуба.

Бобровский одержал четвертую победу подряд в текущем плей-офф и повторил клубный рекорд «Флориды» по вратарской победной серии.

Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало — 2.00 по московскому времени.

Ник Казинс
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Бобровский остановил «Торонто»! Российский вратарь включил режим плей-офф
Павелски стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в матче плей-офф
«Сиэтл» испортил бенефис великого ветерана! Он сделал покер, но не спас «Даллас»
Павелски повторил рекорд Гурьянова по голам за «Даллас» в одном матче плей-офф
Кубок Стэнли: «Торонто» проиграл «Флориде», «Сиэтл» обыграл «Даллас»
«Сиэтл» в овертайме обыграл «Даллас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павелски стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в матче плей-офф

Форвард «Автомобилиста» Неучев подписал 3-летний контракт новичка с «Баффало»