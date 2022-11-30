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Сегодня, 10:59

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Каменский назвал легендарными достижения Овечкина в НХЛ

Константин Белов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил новый рекорд российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

37-летний хоккеист в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1) оформил дубль и побил рекорд легендарного форварда Уэйна Гретцки по голам в выездных матчах.

«Достижения Овечкина расцениваю как легендарные. Это великое достижение, что он превзошел по голам на выезде Гретцки и вышел на первое место по этому показателю. Хочу поздравить Александра с новым рекордом от всех любителей хоккея в России. Так держать и вперед. Хотелось бы, чтобы он быстрее обогнал Гретцки по всем голам. Надеемся, что в ближайшем будущем. Но это зависит от Саши, от команды, от того, как они будут играть. Хотелось бы, чтобы он в каждом матче забивал», — сказал Каменский в беседе с корреспондентами «СЭ» Дарьей Алексеевой и Константином Беловым.

Теперь на счету Овечкина 403 гола в выездных встречах, что является новым рекордом лиги.

Александр Овечкин. Овечкин побил вечный рекорд Гретцки! Никто в истории НХЛ не забивал на выезде больше
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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