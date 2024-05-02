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Сегодня, 11:05

Тренер «Тампы» Купер извинился за свои слова о Бобровском и предложении надеть юбки на вратарей

Алина Савинова
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер извинился за свои слова после поражения команды в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Флориды» (1:6).

Специалист остался недоволен тем, что судьи отменили два гола команды из-за помехи голкиперу «Пантерз» Сергею Бобровскому. Комментируя эти эпизоды, он предложил вратарям «надеть юбки».

«Мы потерпели довольно обидное поражение в серии. Я привел неуместную аналогию о вратарях и юбках. Знаете, это один из тех случаев, когда ты хочешь протянуть руку и вернуть свои слова назад, я бы это сделал. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии», — приводит пресс-служба «Тампы» слова Купера.

«Тампа» уступила в серии «Флориде» со счетом 1-4. Команда второй год подряд проигрывает в первом раунде плей-офф НХЛ. «Флорида» вышла во второй раунд Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Торонто» — «Бостон» (2-3).

Источник: https://www.nhl.com/lightning/video/jon-cooper-exit-interview-6352137600112
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
Джон Купер
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