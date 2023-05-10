Павелски повторил рекорд НХЛ по голам в одной серии для игрока в возрасте 38 лет

Форвард «Далласа» Джо Павелски забил один гол в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла» (6:3, 2-2).

Как сообщает сайт НХЛ, Павелски забил свой шестой гол во втором раунде плей-офф и повторил рекорд лиги по количеству голов в серии для игрока в возрасте 38 лет и старше, установленный Теему Селянне в четвертьфинале конференции в 2011 году против «Нэшвилла».

Также Павелски забил свой 28-й в карьере гол в большинстве в плей-офф. Он обошел Брайана Проппа, Джо Сакича и Стивена Айзермана (у всех по 27) и сравнялся с Евгением Малкиным, Алексом Овечкиным и Дени Потвеным (у всех 28).