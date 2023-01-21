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Сегодня, 08:09

Лавиолетт — об Овечкине: «Я впечатлен. Он преследует Гретцки и это невероятно»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина.

«Он берет на себя эту ответственность, потому что он лидер команды. Я впечатлен. Он преследует Гретцки, что невероятно. Но что еще более удивительно для меня, так это то, что он один из самых физически развитых хоккеистов в истории. Подумайте об этом. Мало того что он может быть лучшим снайпером всех времен, но он также будет, возможно, лидером или в тройке по количеству силовых приемов. Ты смешиваешь эту комбинацию, то, как он играет, и его долговечность. Это невероятно. В это сложно поверить. Овечкин потрясающий», — сказал Лавиолетт в подкасте 106.7 The Fan's Sports Junkies.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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